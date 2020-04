A Itziar Ituño, Lisboa en La casa de papel, le encantaría venir a Venezuela

Cortesía: El Nacional

La actriz española Itziar Ituño, quien interpreta al personaje Lisboa en La casa de papel, habló hace algunos días sobre las declaraciones de Nicolás Maduro respecto a la serie. Durante una cadena el presidente dejó de hablar acerca del coronavirus para dar a conocer que le gustó mucho la producción española.

Maduro incluso recomendó la cuarta temporada del show. «Recomiendo muy especialmente La casa de papel, cuarta temporada. Muy buena. La vimos el fin de semana. Me gustaría conocer a los actores y actrices. Son como familia de uno. Buenísimo. Y ese canto de ‘abela chao, abela chao, abela chao, chao, chao», expresó mientras cambiaba la letra de la canción «Bella ciao».

Ituño, mejor conocida como Lisboa en La casa de papel, aseguró que esta situación le causaba gracia. Indicó que si Maduro la invita a Venezuela a alguna premier ella asistiría porque nunca ha tenido la oportunidad de visitar el país.

“Sí que lo he visto. Yo no conozco Venezuela, si nos invita a una premier, yo voy. Hombre, me hace mucha gracia”, comentó en entrevista ofrecida a un medio español.

Recordó asimismo que Nicolás Maduro no es la única figura conocida a la que le gusta la serie. En la lista también se encuentran nombres como el escritor Stephen King y el director Steven Spielberg.