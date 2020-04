Amanda Gutiérrez se va en contra de los haters “no me interesa que me digan vieja”

Cortesía: GossipVzla

Tal parece que la actriz recibió algunos malos comentarios en un video que publicó por la celebración de sus 65 años de edad.

La actriz Amanda Gutiérrez comparte en sus redes sociales muchas veces la manera en que baila algunas canciones de los discos que aún conserva y los reproduce en su equipo de sonido. La criolla no mantiene complejos por su edad a la hora de grabarse y mostrarle al mundo 2.0 todo lo que le gusta hacer para pasar el rato en casa, además de intentar transmitir buen ánimo en medio de la cuarentena por el coronavirus.

“A mí me ha gustado siempre estimular y ayudar a la gente, y a estar bien. Para mí es importantísimo estar bien. Siempre he tenido como premisa que bailar es una manera de tener el sistema inmunológico fuerte, de subir las endorfinas, de estar de buen humor. Un día me puse a bailar y dije que lo iba a compartir con mis seguidores”, comentó la criolla en una entrevista, donde además detalló que pasó su cumpleaños sola razón por la que quiso compartirlo con sus seguidores.

Sin embargo, hay a quienes no les agrada esta actitud por parte de la primera actriz, razón por la que la critican. Este tipo de comentarios a Amanda no le afectan su autoestima.

“No me afecta en lo absoluto que me digan vieja ni ridícula. Me da hasta ternura. Creo que nosotros de esta pandemia y de esta cuarentena tenemos que sacar un pensamiento superpositivo, un aprendizaje, ser más amables con los seres humanos, querer más al planeta, cambiar un poco esa rabia y ese odio que la gente tiene dentro, ser más gentiles”, expresó al respecto, constatando que no le afectaba este tipo de comentarios.