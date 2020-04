Venezolano dirigirá la serie Social Distance para Netflix

Cortesía: 800 Noticias

El director venezolano Diego Velasco dirigirá la nueva serie de Netflix Social Distance que se grabará de forma remota por el coronavirus. La ficción contará con el guion de Hilary Weisman Graham, quien también será la showrunner del proyecto inspirado en la pandemia.

Diego Velasco nació en Estados Unidos pero se crió en Caracas, Venezuela. Su ópera prima, La hora cero, se estrenó en 2010. La película llevó a la gran pantalla la huelga médica ocurrida en Venezuela en el año 1996.

El largometraje logró recaudar 2.613.869 de dólares, lo que la convirtió en la película venezolana más taquillera del cine en el país. Al año siguiente, en 2011, la revista estadounidense Variety incluyó a Velasco entre los 10 principales cineastas y reformadores del cine latinoamericano.

El director, que también dirigió uno de los episodios del famoso show Orange is the new Black, asumió el reto de grabar de forma remota la nueva serie de Netflix. Velasco tendrá que dar indicaciones a los actores desde la distancia, una de las complicaciones que el equipo de trabajo de la ficción tendrá que afrontar.

Por ahora no hay reparto confirmado ni fecha de estreno de esta nueva propuesta de Netflix. En cuanto al realizador venezolano, actualmente se encuentra trabajando en su próximo largometraje, El silbón, un thriller basado en la leyenda venezolana que, en esta oportunidad, estará escrita por Carolina Paiz.