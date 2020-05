Cilia Flores: Estaremos en cuarentena hasta que se descubra una vacuna

Cortesía: 800 Noticias

En una llamada a “Con el Mazo Dando” que conduce Diosdado Cabello en el canal del estado Venezolana de Televisión VTV, la esposa del presidente Nicolás Maduro, Cilia Flores instó a aprovechar el confinamiento para “reencontrarse con la familia”.

“Nosotros no podemos echar para atrás. No podemos confiarnos. Siendo este coronavirus invisible se hace más peligroso. Quedarnos en la casa es la única manera de evitar el contagio”, indicó. “Mientras no exista la vacuna, vamos a mantenernos en cuarentena”, aseguró.

Flores participó, vía telefónica, minutos después que Maduro afirmara que Venezuela no tomará una medida apresurada de desescalamiento de la cuarentena social, colectiva y voluntaria, ya que la idea es mantener la radicalización de las medidas sanitarias que permitan mantener la curva aplanada de contagios por la Covid-19.