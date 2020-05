Exigen acuerdo por el costo de mensualidad

Mariángel Castro

Foto: Cortesía

Un grupo de representantes del Colegio Pedro Camejo denunciaron que el costo de la mensualidad establecido sin ser consultado, aunado a ello las medidas de prevención del Covid-19 les ha impedido continuar con sus trabajos por lo que se les hace cuesta arriba cancelar la mensualidad impuesta.

Marielis Noguera, representante del Colegio explicó que el 6 de febrero, la maestra en una reunión sobre el plan de evaluación le informó que el monto de la mensualidad se encontraba en 25$ pero que espera una reunión general en la cual se debatía el mismo, pero nunca se realizó.

“Nunca hicieron asamblea con los representantes y tampoco se estableció la comisión para estudiar el costo de la matrícula, por lo que pedimos que esto se cumpla para que se pueda evaluar el costo de la mensualidad”, declaró Noguera.

Acciones tomadas

Antes de hacer pública la petición representantes del Colegio, según Noguera se reunieron para tratar de buscar una solución llegando al acuerdo de entregar formalmente un acta con la petición de la reunión la cual fue firmada por al menos 82 padres pero al momento de entregarla a las autoridades de la casa de estudio la misma fue rechazada.

Por ello la siguiente acción que realizaron los representantes fue notificar a la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundee) la situación obteniendo una buena respuesta del ente pero sus acciones fueron limitadas por la cuarentena social decretada por el presidente Nicolás Maduro como medida ante el Coronavirus.

Cobro de retroactivo

Otra de las denuncias que hacen las madres es que aun cuando en los meses de enero y febrero cancelaron la mesualidad en un monto de 500.000 Bs, el Colegio Pedro Camejo les está exigiendo un pago de retroactivo tomando como referente los 25$ que al monto de la tasa del Banco Central de Venezuela el día de hoy serian 7.800.000 Bs. por los dos meses.

Al respecto, Noriega señaló que “muchos deben más de 10 millones para pagar la mensualidad en 25$ y enero y febrero que ya lo habíamos cancelado con la mensualidad de 500.000 Bs. nos lo están cobrando retroactivos”.

Irregularidades en la asignación de tareas

Por otro lado, Mirsa Álvarez indicó que el acceso a la educación estaba siendo limitado como consecuencia de la deuda; “por mi hija que estudia bachillerato llame a su profesora su guía y me dijo que si no me ponía al día con los 25$ del mes no se le podrá dar el plan de evaluación del tercer lapso, ni el boletín del segundo lapso”.

Esta situación también la vive Madelein Álvarez, quien explicó que “mi hija recibió los trabajos de cada profesor pero desde hace un mes no ha recibido más asignaciones «online», las tareas son particulares para cada niño por eso si no cancelamos a los niños no le entregaran sus tareas”.

Pago de abonos

Isayra Pastran, reiteró que la asamblea general de padres y representantes por el tema matricula no se realizó y que al momento que su esposo llevara parte de los abonos al colegio, «no se los recibieron”.

Finalmente, el grupo de representantes comprendido por Mariana Torres, Lismary Aponte, Isayra Pastran, Madelene Álvarez, Mirsa Álvarez y Marielis Noguera piden a las autoridades del colegio la realización de una asamblea para debatir el costo por la educación de sus hijos o en su defecto que sea elegida una comisión conformada de forma democrática, aclarado que no se niegan a cumplir con su responsabilidad de pago pero necesitan que se tomen en cuenta las consecuencias que ha traído el Coronavirus a la economía venezolana.