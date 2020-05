Fernando Aristigueta se fue contra Residente en Twitter por su «doble moral socialista»

Cortesía: GossipVzla.

El futbolista no pudo evitar recordarle su pasado como uno de los artistas que apoyaba a Hugo Chávez luego de un tuit que escribió.

El jugador de la selección venezolana de fútbol, Fernando Aristigueta le escribió un contundente mensaje al cantante puertorriqueño conocido como Residente por su doble moral socialista en redes sociales.

Todo comenzó por un tuit que escribió el cantante en su cuenta oficial donde expresaba “Por un lado tienes a un gobierno corrupto. Por el otro, a un líder social que trabaja alimentando a las personas que no tienen que comer. ¿A quién ustedes creen que arresta la policía de Puerto Rico? Si, al que hace las cosas bien”.

Ante esto, el delantero le contestó “Pero eso no pasa solamente en Puerto Rico, y tú muchas veces decidiste ignorar situaciones similares en otros lugares e incluso te vi estar del lado del que hacía las cosas mal. Entonces no me parece muy coherente tu mensaje”.

Esto, recordando que el intérprete era uno de los que se mostraba a favor de las acciones tomadas por el difunto presidente de Venezuela, Hugo Chávez, diciendo que apoya su teoría socialista.

Sin embargo, Aristigueta no fue el único en hacer mención de esto, puesto que muchos seguidores de Residente también se lo dejaron en claro en los mensajes.