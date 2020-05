Maduro reporta dos nuevos casos de COVID-19 para un total de 335 en el país

Cortesía: 800 Noticias

Nicolás Maduro informó la tarde de este vienes 1 de mayo sobre otros dos nuevos casos confirmados de coronavirus en el país, lo que lleva el total de infectados por la enfermedad en Venezuela a 335.

Durante el inicio de una teleconferencia desde el Palacio de Miraflores con organizaciones sindicales nacionales e internacionales, con motivo del Día del Trabajador, el gobernante explicó que los dos nuevos casos corresponden a mujeres, una del estado Nueva Esparta y la otra de Miranda.

La paciente de Nueva Esparta tiene 34 años de edad y dio positiva a la COVID-19 al ser contagiada por su pareja. Se encuentra recluida en un CDI de Boca de Río en la isla de Margarita.

La otra mujer afectada tiene 28 años y forma parte de la misión médica cubana asignada a la entidad mirandina. Es atendida en un CDI de Petare, municipio Sucre de Caracas.

Para este día el saldo de personas recuperadas es de 148, mientras que 68 permanecen hospitalizadas en centros asistenciales públicos y 23 en clínicas privadas. El número de muertos se mantiene en 10.

También fustigó a los medios de comunicación internacionales por considerar que estos no resaltan los supuestos logros de su gestión en la lucha contra la pandemia.

Al finalizar su reporte el presidente Nicolas Maduro contó que vio a un hombre sin tapabocas durante su más reciente recorrido por Caracas, pero no se detuvo a reprenderlo por su esposa Cilia Flores, quien le sugirió no hacerlo no fueran a contagiarse.