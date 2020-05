Pasan trabajo por agua

Texto: Mariángel Castro

Fotos: Castro/Cortesía

En las últimas inversiones que ha realizado el gobierno local y regional en la tema de agua para la ciudad de Carora, las personas siguen padeciendo por la carencia del vital líquido a tal punto que recorren largas distancia en la búsqueda de agua y se las ingenian para trasladar la mayor cantidad posible.

Tal es el caso de los habitantes de los sectores La Greda, Las Mercedes, Los Indios, Domingo Perera y Don Pío Alvarado, quienes acuden al sector Antonio José de Sucre con todo tipo de recipientes a buscar agua en tomas públicas ubicada en las carreras uno y dos o le piden algún vecino que se solidariza.

Luego de recolectar el líquido caminan largos tramas para llegar a sus hogares, siendo esto una rutina que realizan diariamente.

José Ure; un joven habitante del sector La Greda declaró que en su calle solo llega agua por tubería una vez cada 15 días a un solo hogar por lo que realiza cada dos días; viajes al Antonio José de Sucre con su carrucha en la búsqueda de agua para toda su familia de seis personas.

“Es difícil venir a buscar agua y cansón pero me veo en la necesidad porque en La Greda no tenemos agua ni de lluvia. Si no busco agua no podemos comer, ni asearnos por eso hago el sacrificio”.

De igual forma, Ure indicó que poco a poco se las fue ingeniando para que el traslado no sea tan complicado y la cantidad de agua mayor por viajes, “Adapte una carrucha vieja y puedo llevar agua para la comida en un viaje, en el otro para bañarnos y en el último para mantener la casa lo más limpia que se pueda”.

Más de un mes sin agua

Habitantes del sector Don Pío Alvarado, manifiestan que tienen desde que se anunció la cuarentena social sin recibir el suministro de agua por tubería, “Siempre que nos corresponde el bloque de agua pasa algo y no llega necesitamos solución”, indicó Mariela Alvarado vecina del sector.

Las calles que se ven más afectadas por la falta de distribución son la calle cuatro, cinco y seis, de acuerdo con el cronograma para la red alta para mañana les debería llegar el agua al boque 6 a partir de las 7:00 de lá mañana el mismo está constituido por los sectores Valparaíso, Loyola, Don Pío Alvarado y otros.

Ante esta información los vecinos mantienen la esperanza de poder recibir el suministro ya que no pueden acceder a su compra mediante camiones cisternas y a caminar hasta El Roble o Antonio José de Sucre para la búsqueda del agua.