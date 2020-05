¿Michelle Roxana le robó el novio millonario a Ninoska Vásquez?

Cortesía: GossipVzla.

Todo parece indicar que la nueva pareja del multimillonario mexicano Javier Rodríguez Borgio sería la actual Miss Earth Venezuela, Michelle Castellanos.

Una gran polémica se desató en redes sociales cuando el empresario mexicano Javier Rodríguez Borgio compartió a través de sus historias de Instagram una imagen de un regalo que recibió.

Aunque la imagen del ramo de rosas no fue la que causó controversia, sino la nota del remitente la cual estaba firmada por las iniciales que coinciden con las de la Miss Earth Venezuela 2019, Michelle Roxana Castellanos.

La nota decía “Gracias por ser tan especial. De: MR”.

Luego de que se diera a conocer esta información, y muchos internautas dejaran sus comentarios al respecto, la ex novia del empresario azteca, Miss Earth Venezuela 2017, Ninoska Vásquez, decidió emitir su propio comentario sobre el asunto.

Ella escribió “More, ahora hay que acosar a los hombres more, si no, no nos paran”, dejando en evidencia que sería Castellanos quien está detrás de su ex novio. Como era de esperarse, muchos seguidores de Ninoska se mostraron a su favor expresando que Javier aún demuestra quererla, y que si ella se lo pidiera pudieran regresar en cualquier momento.

Por su parte, Rodríguez Borgio no se quedó callado ante la polémica y quiso enviar un mensaje directo a su ex novia defendiendo a quien ahora sería su actual pareja. En un comentario de respuesta a la criolla, expresó “Se feliz con Antonio Parada… eres tú quien se mete con los novios de tus amigas”, sin dar mayores detalles de lo sucedido.