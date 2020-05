Sindicatos de la Alcaldía «Ni una harina le han vendido a los trabajadores de seguridad y resguardo»

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Cortesía

Trabajadores de seguridad y resguardo pertenecientes a la Alcaldía Bolivariana de Torres, tomaron la sede este lunes esta mañana como medida de protesta.

Señalan que no se les han entregado una bolsa de comida y presuntamente si han sido beneficiados los demás trabajadores de dicha institución pública. Así lo dieron a conocer Wiliam Gonzalez y Gustavo Cuicas, quienes son parte de los sindicatos que los representan.

«Desde un primer momento cuando comenzó la cuarentena, a esos trabajadores se les esta vendiendo esta bolsa de comida que viene bien equipada, pero a los obreros ni una harina se les ha entregado», dijo Cuicas.

Al mismo tiempo alegó «Tenemos salarios de hambre y pena, eso no alegra a las familias torrenses pues no tienen como comprar una buena alimentación. Son más de 60 trabajadores que no están siendo beneficiados con estos productos de primera necesidad».

Por su parte Gonzalez indicó que se mantendrían en las afueras de la sede, esperando ser atendidos y escuchadas sus inquietudes.

«Nos mantendremos en pie de lucha por nuestros trabajadores, ellos son gente y necesitan alimentarse y llevarle comida a su familia».

William González resaltó que de no ser atendidos, nuevamente estarían este martes en las instalaciones.

Sin embargo horas más tarde, se pudo conocer que lograron reunirse con el presidente del Concejo Municipal José Gil.

En dicha reunión se llegó a un acuerdo de conversación con la primera autoridad del Municipio, alcalde Edgar Carrasco para que este se aboque a solventar y en dos días se les brindará una respuesta en cuanto al caso.

«Vamos a darles un voto de confianza, si no nos resuelven entonces retomaremos nuestra protesta», argumentó.