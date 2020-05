Califican como un reto dar a luz en Venezuela durante la pandemia

Cortesía: 800Noticias

“Ha sido muy difícil porque uno no tiene los controles como son, uno está angustiado todo el tiempo, los controles no son los mismos, tienes que estar buscando en varios sitios”, relató Katerine Betancourt, quien tiene 35 semanas de embarazo, al ser consultada por la Voz de América (VOA).

Las mujeres embarazadas califican como un reto dar a luz en Venezuela en medio de la pandemia, según las entrevistadas por VOA y coinciden en que nunca imaginaron pasar los 9 meses de gestación en medio de la emergencia sanitaria.

“Me preocupa, los doctores no te quieren ver, tienes que salir hasta con guantes, es un gran riesgo. Ha sido muy complicado, en las cínicas no hay reactivos, no te pueden hacer ningún tipo de exámenes”, alertó Escarlet Blanco con 32 semanas.

El médico Jose María Urbina habló de la importancia que tiene el Estado en este contexto y señaló como uno de los principales problemas la alimentación que deberían tener las mujeres durante el embarazo. “Si no se trata de conjugar las medidas que puedan prevenir la enfermedad del coronavirus y permitirte a su vez a la población que obtenga algunos beneficios desde el punto de vista económico para que puedan subsistir, no tendremos la posibilidad de tener niños sanos ni mujeres ni madres sanas, comúnmente los países latinoamericanos tienen ese tipo de problemas en el sector salud”, sentenció.