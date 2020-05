Juliet Lima asegura que las ex’s de Jonathan Montenegro después de ella son “loquitas malas”

Cortesía: GossipVzla

La actriz aprovechó en una entrevista para hablar de lo que piensa sobre las otras ex’s de su ex esposo.

Como de costumbre, la actriz venezolana Juliet Lima habló sin filtros acerca de su vida personal y artística, donde no dejó de lado el tema de las ex esposas de su ex pareja, Jonathan Montenegro, en una entrevista vía live con Ronda.

“Yo soy una loquita chévere, pero después de mí, él se las buscó como loquitas malas”, comentó la criolla sin perder la sonrisa, hablando sobre el episodio de su web show Como vivir en pareja y no morir en el intento, cuando invitó a Montenegro para hablar sobre el asunto.

Contó también que su hija con el actor, Antonella ha tenido que vivir procesos fuertes por la distancia entre ella y sus otras dos hermanas, hijas de ex cónyuges del criollo.

“A veces Antonella cuando estaba chiquita, me decía que el papá estaba saliendo con una muchacha que no le gusta y yo le decía ‘no te tiene que gustar a ti; sino a él (…) y claro que cada persona con la que ha estado su papá me ha salpicado, por eso le pido prudencia; todo el mundo sabe los amores que ha tenido él y, obviamente ha habido relaciones que han salpicado muy porque tiene dos hermanas de las que no puede disfrutar’”, expresó.