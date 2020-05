Calicanto pide agua

Texto: Mariángel Castro

Foto: Cortesía

Habitantes del sector uno de la comunidad de Calicanto alzaron su voz en nombre de todos sus vecinos pidiendo respuesta a la problemática de agua, a pesar de que se han dado diferentes reuniones con las autoridades locales; el agua no les ha llegado, problemática que es alarmante pues además de que el líquido es vital para las labores diarias la situación de la pandemia hace imprescindible la higiene.

Al respecto, Teolinda Riera, miembro de la comisión de salud del Consejo Comunal, declaró que “el ingeniero Ibarra dijo que el agua estaba en el bloque 10 pero no ha llegado nada de agua aquí en Calicanto. Estamos preocupados porque ya vamos a cumplir el mes sin agua, no tenemos como lavarnos las manos y no podemos esperar otro mes para que nos llegue”.

De igual forma, Barbara García habitante del sector uno detalló que la situación ya es de extrema urgencia, “tenemos un mes sin agua, ya no aguantamos la situación por los niños y los enfermos que son los que más padecen de la sequía que vivimos en Calicanto”.

Piden respuestas

Los afectados, comentaron que las promesas de la distribución de agua no se han cumplido por lo que exigen una vez más respuestas que se materialicen en contribuir a la calidad de vida de toda la población; “Queremos respuestas, sabemos que la situación está difícil pero necesitamos el agua urgentemente, sin agua no hay nada” expresó Edecio Gonzales vecino del sector uno.

Niños sin alimento

De acuerdo con el personal directivo de la institución en el prescolar del sector tampoco tienen el vital líquido para realizarle el alimento a los niños, “no tenemos para cocinar ni para lavar los utensilios, así no podemos llevarle la atención a los niños, pedimos que aunque sea abran la llave una vez a la semana pero que nos llegue a toda la comunidad”, indicaron.

Finalmente, los vecinos organizados hacen un llamado a la “Gobernadora Carmen Meléndez, al Alcalde Edgar Carrasco, a los concejales que viven aquí y al ingeniero Henry Ibarra”.