Famoso artista venezolano aprovechó la lluvia para abastecerse de agua

Cortesía: 800 Noticias

La crisis el agua es otra de las problemáticas que está afectando a Venezuela y en vista que algunos sectores aún no cuentan con un servicio óptimo de suministro de agua, la lluvia de este martes 26 de mayo fue una gran bendición para aquellos caraqueños que tienen varios meses totalmente secos.

Esta grave situación no solo afecta a las urbanizaciones, pues también muchas barriadas de la capital venezolana se han visto afectadas. Hace poco, para mostrar un poco al mundo la realidad que están viviendo los venezolanos, el actor y cantante venezolano Pedro Pérez mejor conocido como “Budú” le tocó recoger agua de lluvia en Cotiza debido a que tiene más de 2 meses que no le llega el vital líquido.

“Ya que No nos ponen el AGUA hace dos meses en #cotiza .. llega DIos y nos lanza la lluvia ….. aqui? el que no guerrea se muere”, fueron las palabras del ex integrante de “Tres Dueños”, quien a través de un vídeo se le pudo ver recogiendo agua mientras caía una torrencial lluvia en el sector de Cotiza en el oeste de Caracas.