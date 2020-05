En medio de las penurias venezolanas llega el Día del Adulto Mayor

Cortesía: 800Noticias

Como todos los 29 de mayo, este viernes se celebra el Día del Adulto Mayor, quienes en realidad conmemoran su día en medio de tantas penurias en Venezuela.

En esta fecha, que debería ser para honrarlos y agradecerles su existencia, su amor y su sabiduría, los adultos mayores no tienen nada que celebrar, en un país donde perciben las pensiones más bajas del planeta, que no les permiten vivir dignamente, empezando porque no pueden acceder siquiera a la mitad de la canasta básica alimentaria.

Sus días también transcurren en colas para conseguir alimentos y medicinas o en los bancos para buscar un efectivo incompleto que le dan por su pensión.

Algunos deben salir a las calles a trabajar para ganar el día a día. Tal es el caso de Eduardo Artigaz, quien dijo a El Carabobeño que a sus 67 años trabaja como zapatero para poder comer y no ha dejado de trabajar a pesar de la cuarentena en una las aceras de la avenida Universidad de Naguanagua; o el caso de Enrique Alvarado, de 67 años y es parquero desde hace un año porque la “pensión no alcanza”; como ellos son muchos los rostros de adultos mayores que viven la crisis en primera persona.

El hombre más longevo de Venezuela

Un dato curioso es que este 27 de mayo el señor Juan Vicente Pérez Mora cumplió 111 años de edad y fue reconocido por el Grupo de Investigación en Gerontología de Los Ángeles, (Gerontology Research Group) lo certificó como el hombre más longevo de Venezuela.

Pérez Mora, nació en El Cobre del municipio José María Vargas en Táchira y actualmente reside en San José de Bolívar del municipio Francisco de Miranda de la misma región andina.