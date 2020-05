AN aprobó un acuerdo en rechazo al aumento “inconstitucional” de la gasolina

Cortesía: 800 Noticias

En Sesión especial, la Asamblea Nacional aprobó el “Proyecto en rechazo al inconstitucional aumento de la gasolina anunciado por Nicolás Maduro como consecuencia de la corrupción y de la destrucción de Pdvsa por parte de su régimen”.

-Acordaron rechazar el aumento de la gasolina

-Hacer un llamado al pueblo de Venezuela a hacer protestas pacíficas

-Delegar a Juan Guaidó, para que planté con la Comisión de Energía y Petróleo un plan para recuperar la industria energética.

El primero en tener derecho de palabra fue el diputado Elías Mata, quien maneja el tema petrolero e hidrocarburos. Aseveró que “los venezolanos no se calan ese aumento”.

“Hemos visto con asombro como el régimen le propone a país un aumento de la gasolina descomunal, colocándola a precios internacional, es decir 0,50 dólares el litro (… ), ustedes son unos irresponsables que no tienen sentido de la realidad, y no aceptamos ese aumento, no nos calamos ese aumento”, sentenció Mata.

Recordó que época de la bonanza petrolera en el gobierno de Hugo Chávez y que no se aprovechó para fortalecer la industria petrolera, y el resultado es un país más pobre. “Tuvieron dos ‘boom’ petroleros, y el resultado es un país destruido, un país que no tiene agua, ni carretera, en un país que el sueldo es 4 dólares, y una canasta alimenticia en 232 dólares, no pueden pagar una gasolina en medio dólar”.

Dijo que cobrar la gasolina en moneda extranjera viola la Constitución, y desfavorece a los ciudadanos. “Maduro has dolarizado el país violando los artículos 106 y 318 de la Constitución, llegan a hacer a Venezuela un país inaguantable”.

Luego tomó la palabra el diputado Roberth Alcalá, quién deploró la manera como el aumento afecta a los venezolanos que en base a un suelo mínimo solo podrán surtir 8 litros de gasolina.

“Los que escupieron para arriba en 1989 les cayó la saliva en 2020, porque los mismos que incendiaron el país en 1989 la aumentan ahora (la gasolina)”.

Agregó que es absurdo comparar el precio del combustible con el de Colombia, ya que son dos realidades diferentes. “En Colombia el salario es de 260 dólares por lo tanto no puede comparar el precio de la gasolina venezolana con la de Colombia, ya que el venezolano gana 4 dólares lo que quiere decir que solo puede adquirir 8 litros de gasolina mensual”.

Por último pidió a los venezolanos a levantar su voz en contra de esta medida. “No se le puede olvidar a este pueblo que los que hoy aumentan la gasolina son los mismos que acabaron con Pdvsa, con las refinerías, no producimos ni 50 mil litros de gasolina (…), y al pueblo le pido que alcen la vos, porque tienen ese derecho y no seguir favoreciendo el bolsillo de los enchufados”

Por su parte el diputado José Prato, calificó el aumento de la gasolina como “un negocio de enchufados”.

“No es más que una repartición del negocio de la gasolina entre enchufados, es decir negocios sucios de espaldas al pueblo (…), Los anuncios del régimen significan un racionamiento y dolarización para el pueblo, además de jugosos negocios de grupos que revolotean alrededor de Nicolás Maduro”, denunció.

Reprocho el cobro en dólares y la regalía al régimen de Cuba. “A un pueblo que gana en bolívares se pretende cobrara en dólares mientras se le regala la gasolina a la dictadura cubana”

Prato pidió una investigación, “solicitamos desde la Causa R que se abra una investigación en torno a este tema”

El diputado Marco Aurelio Quiñonez, tomó la palabra para agregar “lo impagable”, que significa el aumento decretado por el régimen.

“Al venezolano no le alcanza para comer con 4 dólares, mucho menos le va a dar para pagar la gasolina (…) el pueblo no puede pagar lo que en festín se gastaron, y malversaron quienes ostentan el poder, y pretenden sacar del del bolsillo de los venezolanos”.

“El pueblo se desvela pensando que va a comer y este régimen lo pone a pagar el derroche”.

Juan Pablo Guanipa, continuó en el derecho de palabra, “La acciones de Maduro son acciones demuestran el fracaso”.

“Estamos en una hiperinflación, llevan años controlando el precio del pasaje y acabaron con el transporte, con la electricidad, con el sistema financiero porque ni efectivo hay (…), acabaron con todo, saquearon la industria petrolera y hoy no tenemos gasolina”.

Rechazó que se hagan negocios con Irán a quien catalogó como un “Estado Terrorista”.

“La dictadura nunca se va a poner el zapato de los venezolanos, por eso debemos lograr la democracia y justicia y con ella la estabilización económica”, puntualizó.

Vaticinó un fracaso en el modelo que pretende imponer el régimen y que afecta a los más vulnerables.