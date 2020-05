Guiadó: En el Gobierno de Emergencia Nacional en 15 días abastecemos de gasolina al país

Cortesía: 800 Noticias

Juan Guaidó, pidió a los venezolanos no abandonar la lucha para el cambio político en Venezuela, y levantar la voz de protesta ante el aumento de la gasolina decretado por el presidente Nicolás Maduro.

En una sesión extraordinaria del Parlamento, Guaidó tomó la palabra para mostrar su inconformidad por el anuncio de Maduro, y pedir al pueblo venezolano no dejarse engañar con medidas “asfixiantes”.

“Se pretenden burlar de quien debe buscar leña para cocinar, se burlan con cadenas de radio y televisión y con soberbia cree que pueden imponer precios en dólares que además es inconstitucional”, inició su discurso el líder opositor.

“Esa maldita dictadura que se queda sin justificación histórica y sin razón de ser, son un grupo de mafiosos que trata de secuestra un día más a Venezuela”, dijo Guiadó para seguir rechazando el aumento del combustible impagable con un sueldo mínimo.

“Para avanzar debemos salir de la dictadura, hemos intentado todo, con protestas con la diplomacia, con el TIAR, articulando con gobiernos libres, pero debemos seguir avanzando y el cómo, y no abandonar la lucha, ni dejar solo a nadie en Venezuela”, dijo, para referiré al acompañamiento de todos los sectores en las protestas.

Dijo además, que el gobierno ha utilizado el tema de la pandemia para imponer “un control social”, que no debe estar por encima de las luchas. “Vamos a acompañar cada uno de los que exige, de los que protestan y los vamos a acompañar a todos, evitando el contagio – de coronavirus- sí, y sabemos que lo que han hecho con la pandemia e imponer un control social. No podemos tolerar acciones como esta (aumento de gasolina)”.

Más corrupción

El líder opositor dijo que el combustible que llegó al país no es suficiente para cubrir el mercado y esto lleva a más corrupción.

“La gasolina no es suficiente para abastecer el mercado venezolano (…), gobernar no es comparar una gasolina y decir que es parte de un apoyo de otros países. Novamos a descansar hasta ver la libertad de Venezuela, no se puede cobrar la gasolina en dólares, no se le puede pagar a 200 de sus enchufados gasolina en dólares”, cuestionó.

Dijo que en Venezuela “pasamos a tener la gasolina más cara. En un gobierno de emergencia nacional en 15 días abastecemos el mercado, sin pagar lo que pagó el régimen, y no solo gasolina sino energía en general”.

“Hago un llamado a revelarnos, he llamado es a todos los sectores y orientarnos al gobierno de Emergencia Nacional”, finalizó.