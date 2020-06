Norkys Batista contó defectos de sus parejas en intimidad

Cortesía: 800 Noticias

La actriz venezolana Norkys Batista realizó una entrevista para el canal de YouTube del famoso influencer Nando De La Gente donde no se guardó nada y comentó acerca de sus experiencias sexuales con sus parejas anteriores.

La criolla fue cuestionada acerca de su papel en la obra Orgasmos y el papel que allí interpreta, preguntándole si este tiene parecido con su vida personal a lo que ella respondió que sí, que solía ser muy dominante en la vida íntima y esto traía como consecuencia que a los hombres en un principio no “se les parara”.

“La verdad, siempre empezando nunca se le para”, afirmó Norkys sin pena, para luego agregar “No me siento para nada orgullosa, es horrible. Eso siempre pasa”.

Describió a detalle una de las experiencias que ha tenido sobre el tema, y dijo “Estaba en Maracaibo grabando un comercial (…) Este pana me estaba pretendiendo y fue tan atrevido que se llegó a Maracaibo (…) Estaba fitness en ese momento. Me voy a la habitación, me pongo mi ropa interior, los tacones, el pelo alborotado, y el hombre me toca la puerta (…) Le abrí la puerta así, el hombre se quedó paralizado, mudo (…) Y al final, nada”.

Dijo que luego de algunos días, cuando lo intentaron nuevamente, el hombre en cuestión (del que no dio nombre) fue demasiado rápido. “Yo no lo sentí, no sé si allí entró algo”, expresó.