Osmel Sousa al desnudo: “Yo nunca me he enamorado”

Cortesía: 800 Noticias

Osmel Sousa, conocido como el Zar de la belleza, concedió una entrevista reveladora al Doctor Gabriel Obayi en la que “desnudó su alma”, al hablar un poco de su vida íntima.

Entre las sorprendentes declaraciones de Sousa, destacó que en toda su vida no había tenido pareja “porque las parejas son de años”, según consideró. Razón por la que un amigo lo llama “la mujer sin alma”.

“Yo me entusiasmaba con alguien, creía que me había enamorado (…) y eso duraba muy poco, porque nunca estuve con una persona más de dos meses (…) los dos primeros días sufría, pero al tercer día se me olvidaba”, según dijo el zar.

Seguidamente se refirió a una de su mayores tristezas, cuando emigró de Cuba. “Yo cuando salí de Cuba, durante un mes yo lloré, todas las noches, porque en las noches era que me daba una carraspera, se me trancaba la garganta y lloraba, porque extrañaba mi casa, mi familia, mi gente, mi papá, mi mamá, todo”.

Sousa confesó que sus inicios en Venezuela fueron muy duros, debido a la nostalgia que tenía, pero que después de desarrollar su talento se olvidó de todo lo que lo hacía sentir triste. Volvió a su natal Cuba, cuarenta años después.