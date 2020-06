Critican a Patricia Schwarzgruber por publicar una foto con Coquito para pronunciarse contra el racismo

Cortesía: GossipVzla

La actriz se pronunció en contra de los actos racistas que tienen lugar en el mundo con una foto junto a su amigo Coquito, sin embargo, recibió un sinfín de críticas.

Patricia Schwarzgruber, actriz venezolana e influencer, quiso expresar su pensamiento respecto al tema que actualmente está dándole la vuelta al mundo: el racismo. Esto, luego de que en Estados Unidos se hiciera pública la muerte de un hombre afroamericano de nombre George Floyd a manos de un policía local que lo asfixió.

A través de su Instagram, Patty se pronunció en contra de este tipo de acciones que denigran a las personas por su color de piel en una fotografía junto a su amigo, el comediante venezolano Coquito. También publicó una imagen de su hijo menor, Mauricio, junto a su niñera quien también es una persona morena.

“Y acaso el amor no es el mismo sentimiento para todos? No es el mismo color que nos une? No es el mismo latir del corazón que nos dice que estamos vivos y que todos tenemos los mismos derechos, las mismas ganas de ser amados y RESPETADOS? RESPETO A LA VIDA porque sencillamente TODOS SOMOS IGUALES”, fue parte del mensaje que escribió la criolla en sus redes sociales.

Coquito por su parte comentó la publicación de la actriz en apoyo, declarando “Me c… en el racismo y su cultores”.

No obstante, fueron muchos los comentarios que recibió de los internautas en donde la criticaron por intentar llamar la atención con este asunto, puesto que, según los usuarios, este tipo de acciones no existen en Venezuela.