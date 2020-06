Roberto Sánchez: “La mejor forma de salir del gobierno es sin muertos”

Texto: Mariángel Castro

Foto: Mario Sosa

El secretario de Acción Democrática; Roberto Sánchez Fortoul visitó este jueves a la militancia de AD en Torres para conversar con la estructura del partido sobre los últimos acontecimientos de la política nacional y ofrecer declaraciones a los medios de comunicación de la localidad.

Sánchez Fortoul, comenzó su intervención explicando que en todo el estado Lara las personas se ven obligadas a esperar largas horas por el suministro de combustible; “la situación ahora está peor que cuando no había gasolina porque ahora se pierden 14 horas en una cola y en Barquisimeto ni a 0.50$ hay gasolina, solo funcionaron un día, es inmensa la calamidad que está pasando la gente, todo el mundo paralizado en una cola.”.

Control social

Otro de los tópicos que mencionó el secretario regional fue la existencia de un control social implementado por el gobierno nacional a través del Coronavirus, “el mal llamado gobierno ha aprovechado la pandemia para imponer un control territorial y de fuerza, salen a la calle tranquilamente porque cuentan con gasolina para ejercer control social sobre la gente y causar que todo el mundo tenga miedo a protestar”.

Soluciones internas

En cuanto a las soluciones, Sánchez Fortoul acotó que “Tenemos que pensar que la solución no está afuera, puede ser que de afuera nos ayuden pero si eso no pasa no podemos quedarnos en nuestra casa sin hacer nada, en el partido tiene que haber unidad y trabajo, porque si anuncian un acuerdo de elecciones no nos pueden agarrar desprevenidos”.

Organización Panamericana de la Salud

Finalmente, sobre el pacto entre el gobierno y la Asamblea Nacional representada por Juan Guaidó con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) el dirigente regional de la tolda blanca comentó que; “para nosotros es el comienzo de un gran acuerdo nacional, la vida es más importante que cualquier cosas y si el acuerdo ayuda a salvar vidas y traer recursos al país nadie se debe oponer a eso.”