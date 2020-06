Carrasco: “En un mes se estaría normalizando el suministro de agua”

Texto: Mariángel Castro

Foto: Archivo

En parte alta de la ciudad, los sectores como Don Pio Alvarado, La Guzmana, Manzanare, Simón Bolívar y Calicanto, son los que presentan mayor dificultad para acceder al suministro de agua por tubería, el cual proviene de la represa Ricardo Meléndez Silva ubicada en la localidad de Atarigua.

Son numerosas las denuncias de los vecinos de dichos sectores que en ocasiones el lapso de tiempo sin recibir el vital líquido sobrepasa el mes.

Al respecto, el alcalde Edgar Carrasco en un programa especial anunció hoy que el suministro de agua por tubería se encuentra en el bloque 6 que comprende tanto a la Urb. Don Pio Alvarado, como los sectores Loyola y Valparaiso.

Sin embargo, la presión del agua podría no ser la misma que antes ya que en palabras de Carrasco, “en estos momentos no se tienen quizás las mejores condiciones en el tema de agua de Atarigua porque tenemos el motor tres que no está en plena capacidad, y el numero dos está en mantenimiento en la ciudad de Barquisimeto”.

De igual forma, el burgomaestre detalló que “a la vuelta de un mes pudiésemos estar normalizando el suministro de Atarigua, entendiendo que solo dos motores están encendidos, el motor uno y tres”.

Red media y baja

En cuanto a la distribución del embalse Quediches, la máxima autoridad local expresó que el día de ayer se atendió la Red Media y “hoy se inicia la parte baja en horas de la tarde noche, luego de llenarse el tanque de la planta Carora que está en San Vicente. Aspiramos soltar dos tanques hoy, dos mañana y dos el domingo para tratar de llegar a la mayor población posible”, expresó.

La Red Baja, se encuentra comprendida a su vez por los sectores de Campanero, Lito Arenas, La Romana, El Yabal, EL Torrellas, Zona Centro, Barrio Nuevo, La Greda y una parte de la Av. 14 de Febrero.

Finalmente, sobre la distribución del servicio a través de camiones cisternas Carrasco informó que fueron atendidos los sectores Trasandino, El Rosario, Quebrada Grande, Cerro Oscuro. Estando pendientes por atender este viernes la parte alta de Barrio Nuevo y en proceso de revisión 100 casas de Valparaiso.