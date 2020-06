Lion’s Cakes: Pastelería internacional con sabor a Carora

Mariángel Castro

Foto: Cortesía

“La perseverancia heredada sin duda de mi madre, el ser fiel a mis sueños y el luchar por hacerlos cada uno realidad”, así define Pedro León la clave del éxito, él es un pastelero profesional titulado en Francia y España, que ha dejado el nombre de Venezuela y de Carora en alto en diferentes países como Alemania, Irlanda, Inglaterra, Sri Lanka, Turquía, India, entre otros.

El Caroreño, conversó con Pedro León para conocer un poco más de su carrera profesional, sus proceso de aprendizaje del arte pastelero, sus experiencias en el extranjero, su actual emprendimiento y por su puesto sus recuerdos de su tierra natal; Carora.

¿Cómo comenzaste en el mundo de la pastelería?

Comencé casi que por casualidad; vivía en Madrid y quería celebrar mi cumpleaños con un pastel especial, al no encontrar a nadie para hacerlo, decidí irme a un tienda especializada en pastelería y pregunté al vendedor todos los detalles para realizar lo que quería.

Salí de allí con todo lo necesario para realizar el pastel y tanto el proceso de elaboración del mismo como el resultado final generaron un cambio en mi vida. Desde ese momento quise reinventarme y formarme dentro de aquella nueva experiencia, acto seguido estando con los mejores nombres de Pastelería y Chocolatería en España.

¿Dónde cursaste tus estudios como pastelero profesional?

En 2012 me mudo a Francia en búsqueda de conquistar el Diploma de Pastero y chocolatero francés, luego en 2017 me gradúo en la Universidad de Pastelería en Francia, y reforcé mis conocimientos con clases privadas. Realice también estudios de pastelería tradicional japonesa en la ciudad de Kioto, Japón. El proceso no ha sido fácil pero cuando amas lo que haces y trabajas en lo que amas todo esfuerzo merece la pena.

¿Qué obstáculos se te presentaron en el camino a ser pastelero profesional y como los superaste?

Indiscutiblemente creo que uno de mis principales obstáculos ha sido el idioma, en mi lucha por hacerme con el título francés me mude a Francia sin hablar absolutamente nada de francés, pero esto no me frenó así que estudiaba francés y a la vez mi formación universitaria.

Cuéntanos un poco más detrás la historia de Lion’s Cakes.

Lion’s Cakes nace como resultado de pasión de Pedro León por la pastelería, siendo León uno de mis apellidos y mi animal preferido no dude en que formara parte del nombre de mi empresa, detrás de este nombre me encuentro yo luchando cada día para demostrar mis conocimientos. Este proyecto me ha permitido llegar lejos, en 2017 fui elegido por la prestigiosa Revista Cake Master, dentro de los 10 mejores pasteleros de Francia, dicha posición me ha abierto puertas en innumerables revistas de pastelería en Europa, América y Reino Unido, también me ha permitido participar en varias emisiones de televisión en Francia, así como ser profesor y juez de competiciones de pastelería en diferentes partes del mundo.

¿Cómo recuerdas a Carora?

Mi tierra la recuerdo colorida y como la más linda del mundo, allí pase gran parte de mi vida y siempre ocupa un lugar importante en mi corazón, es difícil no emocionarme cuando oigo hablar de ella. Añoro mi gente bella.

¿Cuál es el dulce Caroreño que más te gusta?

A decir verdad tengo muchos dulces de mi tierra que me gustan y siempre intento adaptarlos a las técnicas francesas, el ron con pasas, las tres leches, el dulce de leche, de lechosa, el quesillo, en fin soy muy dulcero así que ¡me gustan todos!

¿Has incluido recetas de la dulcería Larense o caroreña?

¡Siempre! la añoranza de mi tierra siempre me ha llevado a incluir sus sabores en muchas de mis creaciones.

¿Cuáles son tus planes a futuro?

Seguir creciendo, aprendiendo, creando y transmitiendo mis conocimientos. Actualmente imparto cursos y formaciones a nivel profesional por muchas partes del mundo, trabajo en una pastelería de diseño. Estoy en el proceso instalación de mi propia pastelería en París, así como también terminar mi libro de pastelería al estilo francesa adoptando sabores de Venezuela y mi libro de pastelería creativa.

¿Cuál sería tu mensaje para nuestros lectores que quieren emprender en el mundo de la pastelería pero no saben cómo iniciar?

Principalmente les diría que es un mundo apasionante donde tienes la posibilidad de crear cada día algo nuevo, de evolucionar y adaptar un universo de sabores y texturas con un sin fin de posibilidades, también les diría que si les apasiona la pastelería perseveren hasta final, y aunque el camino este repleto de obstáculos, ser fieles a sus potenciales y llegar hasta la meta, prepararse con los mejores. Luchar cada día por ser uno de ellos.

Pedro León, es hijo de María León y Jorge Mendoza, ambos caroreños, trabajó durante varios años en el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de Carora y se mudó a Madrid en el año 2002 y en año 2017 fue elegido por la revista Cake Master Magazine dentro de los diez mejores artistas de la pastelería en Francia.