Aguacero causa estragos en Carora

Texto: Mario Sosa

Foto: Mario Sosa

Las fuertes temperaturas que estuvieron azotando la tierra de Pedro León Torres; cuyo calor se tornaba insoportable a cualquier hora del día, para la tarde de este jueves cambiaron a un fuerte aguacero que hizo estragos.

A nuestra redacción reportaron sectores que debido a las fuertes precipitaciones que se extendieron por más de 40 minutos, principales calles y avenidas se visualizaron afectadas por la lluvia.

En la urbanización Antonio José de Sucre, sus calles eran ríos de barro al no tener asfaltado, cuyos cause problemas era la avenida Dr. Pastor Oropeza, donde los vehículos de perfil bajo no podían pasar, cuyo riesgo era quedarse accidentado en pleno desplazamiento.

Una vivienda ubicada en esta zona residencial el agua pasó al interior del hogar, pero afortunadamente no hubo pérdidas materiales, pudieron sacar los enseres a tiempo mientras solventaban la inundación en esa casa.

La calle José Luis Andrade entre calles Lara y Carabobo como ya es costumbre se formó la laguna ante la falta de mantenimiento por parte del gobierno local.

Hasta los momentos no se han reportado alguna afectación en sectores como El Yabal, Zona Colonial, Alirio Díaz, Alí Primera, Barrio Nuevo parte baja, entre otras que son recurrentes a denunciar irregularidades cuando se registran estas lluvias prolongadas.