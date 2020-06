Diputada Gaby Arellano renuncia a Voluntad Popular

La diputada en el exilio Gaby Arellano informó este domingo 14 de junio que renuncia a la organización Voluntad Popular, siendo la cuarta militante de este partido político que los deja sus filas, antes de ella lo hicieron Ana karina García (activista), Juan Guaidó (Jefe del Parlamento) y Rosmit Mantilla (diputado).

“Hoy la forma y el fondo de cómo y dónde se dirige esta organización política, está en contra sentido a mi visión, valores y principios.”, escribió Arellano en una carta que publicó en su cuenta de red social Twitter.

La parlamentaria por el estado Táchira comentó que “Los partidos políticos son importantes para la democracia pero para luchar contra el narcotráfico, los principales financistas de Maduro y sus aliados, he decido seguir el consejo de una hermana colombiana que el exilio me regaló, quien me dijo primero está la patria y los principios, y luego el partido”.

Cortesía: 800 Noticias