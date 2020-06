Muere al no conseguir ambulancia a tiempo

Texto: Mariángel Castro

Foto: Cortesía / Archivo

Mery González, directivo regional de Sunep-sas denunció este lunes la muerte del señor Carlos Vásquez de 67 años de edad, oriundo de la localidad de Quebrada Arriba, por dificultades en su traslado al hospital Dr. Pastor Oropeza.

La dirigente sindical, contó que el señor Vásquez comenzó a presentar problemas de salud en horas de la madrugada de este lunes por lo que se hizo urgente su traslado al hospital Pastor Oropeza.

Sin embargo, según González, Vázquez no tuvo acceso a la ambulancia, lo que horas después seria parte de su causa de muerte; “desde las 5:00 de la mañana sus familiares buscaron el apoyo del ambulatorio pero no lo obtuvieron, lograron fue un transporte particular sin los requisitos necesarios como oxígeno y soluciones medicas”, detalló la sindicalista.

Por último, González expresó que como gremio lo que buscan es “una solución para evitar muertes, nosotros como sindicato estamos en la mejor disposición de colaborar para su operatividad continua de la ambulancia del pueblo de Quebrada Arriba, pero para ello debemos estar informados del estado de la ambulancia”.