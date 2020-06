A Viva Voz

PREGONADAS:

A propósito de verdugos, el de Edgar Zambrano fue Bernabé Gutiérrez, que incluso convenció a Roberto Sánchez para que le diera la espalda. En esas tareas Sánchez visitó Carora hace un mes aproximadamente, con el fin de voltearle la gente a Edgar empezando por Doña Teo. No dio tiempo para que se precipitaran los hechos, porque Bernabé prefirió convertirse en Alacrán antes que cumplir con el mandato del Turco de defenestrar a Zambrano.

Edgar de quien se dijo que ya estaba en conversaciones con Delsa Solórzano para abandonar AD, pasó de execrado blanco a verdugo de su propio verdugo, Bernabé Gutiérrez, y es así como encabezó la expulsión de Gutiérrez de AD y la juramentación de Carlos Prosperi como nuevo secretario de organización.

Zambrano cobró venganza y al mismo tiempo la confianza en el Turco Ramos Allup. En la foto que acompaña las Pregonadas se le ve sin tapaboca para que nadie dude de su venganza.

Reapareció Gorquín sin Jesús Gil, haciendo honor al refrán «cuando veas las bardas de tú vecino arder, pon las tuyas en remojo”.

Estaba Camacaro desaparecido de la acción política, tanto así que la acefalía justiciera en Torres estaba prácticamente decapitada.

La reaparición de Gorquín puede tener dos lecturas. 1.- La solidaridad automática con los adecos viendo lo que se le viene encima a Primero Justicia, o. 2.- Un aviso de » aquí estoy yo» al gordito Brito, cuando junto a su nuevo socio Lamazacre, comiencen a repartir las suculentas cajas clap.

Cuidado Gorquín, que los ojos de toda la unidad opositora está posada en ustedes.

Por otro lado, resulta que al «ingenuo» de Henri Falcón lo volvieron a engañar. Primero firmó un pacto con el régimen y sus secuaces del TSJ y CNE para el desarrollo de unas elecciones limpias el 20-M, y fueron tan sucias que ese mismo día al mediodía, estaba cantando fraude y desconociendo los resultados.

Nuevamente, de acuerdo con sus últimas declaraciones, condena la intervención judicial de los partidos AD y PJ, tras lo cual debemos entender entonces que volvieron a engañar al exgobernador, y creerle que no estaba enterado de lo que se tejía por debajo de la mesa en el acuerdo entre el régimen, la minimesa y los diputados Clap, una maraña que era voz populi en todo el país.

No será más bien que los engañados seguimos siendo nosotros, el común de los venezolanos. Si a ver vamos, Rafael Simón Jiménez no dista mucho de la trama urdida por la falsa oposición, si avalamos como prueba la entrevista que dio a Caraota Digital, en la que afirmó que no habrían inhabilitaciones políticas y que todo el mundo tendría derecho a elegir y ser elegido en libertad y sin cortapisa, y que con base a esas condiciones, había aceptado el cargo, declaraciones que suministró rasgándose las vestiduras en apoyo a la AN legítima que preside Guaidó.

Entre tanto, uno de los lugartenientes de Falcón, Eduardo Semtei, se mostró muy complacido con la intervención de AD, en una entrevista que le hicieron en el canal de Gorrín. «Si no acatan la decisión no van pal baile», dijo, palabras más palabras menos, con la sarcástica sonrisa que lo caracteriza.

-Prudencio Sonoro