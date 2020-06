Sousa denuncia que Venevisión no le deja compartir videos del Miss Venezuela

El zar de la belleza, Osmel Sousa, llegó con nuevas confesiones a su canal de YouTube en donde está laborando la serie “Desde los ojos de Osmel” en donde hace revelaciones nunca antes sabidas acerca de su carrera dentro de los concursos de belleza y su paso de 40 años por el Miss Venezuela.

No obstante, el cubano-venezolano tuvo recientes problemas con el canal Venevisión debido a que estos no le autorizaron para compartir imágenes del templete conocido como “la noche más linda del año”.

“Porque resulta que después de 40 años partiéndome el ‘cucu’ para hacer este concurso, ahora no puedo poner los videos (…) porque pertenecen a la compañía y simplemente protestaron porque esos videos no me pertenecen”, dijo Sousa indignado.

Luego argumentó que “Si yo lo que estoy es destacando las cosas bellas que se hacían en esa época (…) Pero después pensé bueno a lo mejor les da pena poner esos videos, y que después la gente compare lo que se hacía en esa época con lo que se hace ahora”, dejando en claro nuevamente que la calidad del concurso ha bajado en los últimos años.

Cortesía: 800 Noticias