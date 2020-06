Cuarentena radicalizada en Torres

Texto: Mario Sosa

Foto: Cortesía

Luego de las medidas anunciadas por Delcy Rodríguez, la gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez informó las nuevas medidas que aplicarán a partir de este lunes 22 de junio, donde Lara forma parte de los 10 estados que radicalizarán la cuarentena.

Las medidas radican desde el horario de circulación y cierre de vías de parroquias, como también hacia la ciudad de Barquisimeto, Trujillo y Zulia, cuyo tránsito será con salvoconducto o emergencia. Aplicarán muros de contención para cortar a cadena de contagio, quedando suspendido el transporte. El primer muro de contención estará en la localidad de Palmarito, parroquia Montaña Verde que se encuentra en el eje Lara-Zulia y en La Pastora, parroquia Cecilio Zubillaga, estará otro punto que compete al eje Panamericano Lara-Trujillo, con la presencia de los organismos de seguridad.

El transporte privado estará en observación. Las estaciones de servicio solo cumplirán un horario especial de 7:00 de la mañana hasta las 3:00 de la tarde, no todas estarán abiertas y no habrá horario de 24 horas. En cuanto al libre tránsito tendrá medidas restringidas, no hay espacio para la flexibilización, informó el Jefe de la Zodi-Lara, G/D Moreno Martínez.

A partir de este lunes se asumirá como el primer día el decreto 4039 emitido el 17 de abril, recordando que la circulación será hasta las 3:00 de la tarde, exceptuando los sectores prioritarios. Los comercios deben regirse a los horarios establecidos y cumplir con las normas sanitarias e higiene en las entradas, mientras los establecimientos de venta de comida es solo para llevar y para quienes ofrecen el servicio a domicilio es hasta las 7:00 de la noche. Recalcaron que las licorerías deben permanecer estar cerradas.

Se esperan los resultados de las pruebas moleculares del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel en cuanto a los casos sospechosos de Covid-19. Hasta la fecha Lara se mantiene 63 casos, 30 activos, 31 recuperados y 2 fallecidos.

Meléndez hace un llamado a la disciplina por parte de los ciudadanos y cumplir las nuevas medidas para evitar la propagación.