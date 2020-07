Alta movilidad: Caroreños salen a comprar alimentos y medicina

Texto: Mariangel Castro

Foto: Mario Sosa

Este martes en el centro de la ciudad y las principales avenidas se registró una alta movilidad tanto de personas como de vehículos, a pesar de que el gobierno local ha implementado una serie de medidas para reducir el tránsito, tales como la prohibición del transporte público en todos sus niveles, los caroreños salen a comparar alimentos y medicinas.

Al respecto, Dinora García habitante de San Vicente comentó que le preocupan la cantidad de contagiados por Covid-19 en Carora pero acudió al centro a comprar la comida para al menos tres días.



“En mi casa nos turnamos para que uno solo salga y hoy me tocó a mí, trato de hacer todas las compras que puedo porque no hay taxis y me toca devolverme a pie o en cola. Debemos cuidarnos entre todos, usar el tapaboca y mantener la distancia”.

De igual forma, José González habitante del sector Sabana Grande del eje Panamericano indicó que llegó al lunes a realizar compras en el centro de la ciudad pero no encontró las medicinas que necesitaba por lo que se quedó el día de hoy a seguir buscándolas para regresar luego en cola hasta su hogar.



“Es muy difícil hacer todo en un día en Carora, yo tengo la oportunidad de quedarme a que mi hermana que vive aquí y así cuadrar la cola para irme después, al menos ya hay gasolina y se puede conseguir uno como irse”.

A pesar del incremento de los casos de Covid-19 en Torres, los ciudadanos se ven en la necesidad de salir de sus casas para adquirir alimentos y medicinas.