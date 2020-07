Víctor Moreno: “Seguimos construyendo y trabajando”

in

“Seguimos construyendo, seguimos trabajando”, así respondió el chef Víctor Moreno a la detención que sufrió junto a la productora Valeria Rodríguez Villapol el sábado 4 de julio cuando grababa un programa en el restaurante Moreno, del que es dueño, ubicado en Altamira.

“Muchísimas gracias a todos por el apoyo del día de hoy. Para mí es importante agradecer y darles un fuerte abrazo desde el fondo de mi corazón”, expresó el cocinero en una publicación en su cuenta de Instagram, varias horas después de haber sido liberado.

La tarde del sábado funcionarios de la PNB se presentaron en el establecimiento de Moreno y se lo llevaron a él y a Rodríguez Villapol sin dar explicaciones.

Familiares y el equipo de producción denunciaron que al chef lo golpearon y lo trasladaron a la sede de la Dirección de Contrainteligencia Militar de San Bernardino.

El director de la productora El Patio, Rolando Díaz, contó que la comisión policial se presentó en el lugar a las 2:30 pm cuando filmaban la pauta.

“Los oficiales atacaron físicamente a Víctor Moreno y lo esposaron, y también le decomisaron el celular y detuvieron a una productora, Valeria Villapol”, dijo.

Díaz explicó que media hora antes de la aprehensión notaron que los funcionarios se habían estacionado en El Barquero. Posteriormente ingresaron al Altamira Village, donde se ubica el restaurante Moreno.

“Todo nuestro equipo de grabación tenía mascarillas y grabábamos un programa para que justamente la gente cocinara desde casa”, destacó Díaz.

Moreno no se refirió directamente a lo ocurrido, pero mencionó que en su restaurante han seguido las normas para ofrecer su servicio delivery. “Seguimos con esa pasión que tengo desde los 14 años por la cocina, sobre todo la venezolana”, agregó.

Anunció que el programa The New Kitchen, coproducido con El Patio y que tiene como finalidad disfrutar de la cocina desde casa, quedó reprogramado para la semana próxima. “Es una experiencia por Internet para que la gente se quede en casa, que se siga protegiendo pero, sobre todo, que sigamos disfrutando de eso que no gusta tanto y que nos une: el buen comer”, concluyó.

Cortesía: El Nacional