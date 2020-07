Imagen de la Virgen Del Carmen derrama lágrima de sangre en Cerro La Cruz

in

Texto y foto: Mario Sosa

Como todas las noches Ender Meléndez se encontraba en la casa de su hermana Silvia y al momento se dirigirse a su hogar, pasa persignarse y pedirle a la imagen que se encuentra en la vivienda específicamente en la sala, pero al ver el rostro de la virgen una gota de color rojizo empezaba a correr por el lado derecho de la imagen, quedando sorprendido ante la manifestación que estaba frente a sus ojos.

Dentro de su asombro e ingenuidad sobre lo que pasaba, no dudo en tocar la lágrima de la presenta sangre que estaba en el rostro. Ender comenta, que al tocarla no sabía cómo explicar su contextura, pero asegura que no se borró de la figura, dejando la marca de la lágrima, por lo que decide quedarse callado, pero dentro de sí sentía una gran alegría, pidiendo por sus hijos, nietos y familiares.

Para la mañana de este miércoles Rosa cuñada de Silvia, con la misma costumbre de saludar a la virgen y pedirle, se da cuenta de la lágrima en el rostro de la imagen, pero en ese momento avisa a la dueña de la casa y demás familiares, por lo que empiezan a darle gracias a Dios y a llorar.

Cuando le avisan a Ender, este les confirma que la virgen se le manifestó ayer luego de las 10 y 30 de la noche aproximadamente, por lo que iniciaron rosarios en la vivienda de la señora Silvia y los mantendrán hasta el próximo 16 de julio, día de la Virgen Del Carmen.

DEVOTOS DESDE NIÑOS

Los integrantes de la familia Meléndez indicaron que devoción a la virgen viene por parte de su madre, que siempre estuvo ligada a la iglesia católica y que todos los 8 de julio su madre la Señora Silvia ya fallecida hace 5 años, se dirigía a un caserío de nombre “El Desecho” que queda vía a Río Tocuyo, para las fiestas patronales de la Virgen Del Carmen, hasta que terminaran las fiestas, ya que era la tesorera.

PRESENTIMIENTO

Para la señora Silvia, en la noche se despide para irse a dormir frente a la imagen de la virgen y ahí se encuentra el afiche de su madre ya fallecida, por lo que empieza a hablar con ella diciendo que tiene como un presentimiento, por lo que se persigna y se a dormir. Pero sería esta mañana la sorpresa de ver a la virgen con la lágrima de sangre.

Llena de emoción y con los ojos aguarapados, narraba la devoción de su madre a la virgen, donde sus 11 hijos fueron criados siempre con fe a la virgen Del Carmen. Considera que esto es un mensaje de la virgen para su familia y para la comunidad.

POR LA SALUD

La manifestación de la virgen ha hecho que todos los vecinos de la calle Julio J. Montero del sector La Cruz, han salido de sus casas a ver a la imagen, por lo que han iniciado cadenas de oración por la salud de sus familiares y por lo que está pasando con los casos del Covid19.

“NOS INVITA A FORTALECER LA FE”

Para el Yhonny García, párroco de la parroquia Divina Pastora, ante esta manifestación “Dios se puede valer de muchas circunstancias para fortalecer la fe”, es un mensaje a través de la intervención de la virgen.

Puntualizó en dar fe de la humildad y sencillez de la familia Meléndez, que siempre han sido devotos de la virgen y que hoy están viviendo esta experiencia donde Dios por intersección de su madre nos invita a volcar nuestra mirada a su hijo Jesús, volver al corazón de su hijo.

La conmoción de esta familia Caroreña, sumada a la de todos sus vecinos que se han trasladado para pedirle a la virgen, por lo que no descartan que se trata de anunciar el dolor de sus hijos por todo lo que están pasando.

Vale destacar que hasta los momentos se desconoce algún pronunciamiento de Monseñor Ubaldo Santana, Obispo de la Diócesis de Carora sobre este acontecimiento.