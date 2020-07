TikTok podría ser prohibido en Estados Unidos

in

Cortesía: Agencias

Si existe una red social que ha logrado una increíble popularidad en muy poco tiempo, esa es sin duda alguna TikTok. La red social de videos cortos es un espectacular espacio para desatar toda nuestra imaginación y es que si buscamos bien, podemos encontrar “TikTokers” con una calidad sublime.

Ahora bien, esta red social no está teniendo la misma acogida en todos los países del mundo. Como bien recordaréis en la India fue prohibida durante un tiempo -para luego reaparecer-, si bien la red social de origen chino podría pasar a la lista de apps prohibidas en uno de los países con mayor número de ciudadanos del mundo.

Todos conocemos la guerra entre Estados Unidos y Donald Trump contra todo lo chino. Si el caso más sonado fue el veto que el país estadounidense aplicó a la conocida marca de tecnología Huawei, ahora la próximo víctima podría ser TikTok tal y como informan desde el medio Fox News.

Mike Pompeo es el Secretario de Estado en Estados Unidos y considera a TikTok una app peligrosa, evidentemente por ser china. Con la excusa de peligros contra la seguridad nacional, el gobierno estadounidense pondría vetos, limitaciones e incluso prohibiciones de uso a ciertas apps de origen china entre las que por supuesto se encuentro esta red social.

“Estamos muy preocupados y tomándonos muy en serio este tema. Estamos barajando la aplicación de vetos y prohibiciones de las aplicaciones chinas que sean redes sociales” – manifestó Pompeo.

Mike además recomendó no descargarse ningún tipo de aplicación china, salvo que los usuarios quieran que todos sus datos e información privada lleguen a manos del Partido Comunista Chino. Algo que ya no es nuevo y es que incluso el FBI recomendó en su momento no descargarse aplicaciones de origen ruso como la súper conocida FaceApp.

Por otro lado, TikTok no se ha quedado callado y ha salido en su defensa. Reconocen que no comparten ningún dato con las autoridades chinas. Es más, manifiestan que la red social tiene un CEO estadounidense, con cientos de empleados en los Estados Unidos. Su única prioridad es la de ofrecer una experiencia de usuario segura tal y como han compartido con el medio CNBC.