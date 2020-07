Transportistas descontentos ante nuevas medidas

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Archivo

Las últimas medidas tomadas por las autoridades municipales y regionales, respecto al sector transporte no los mantiene contentos. Así lo dio a conocer Julio Páez, representante de una de las líneas que hace vida en la ciudad.

Páez indicó que la semana anterior se les informó que podían laborar. Sin embargo, la falta de suministro de gasolina no permitió que estos salieran a la calle.

«No se pudo laborar durante la semana de flexibilización, pues ningún transportista tenía gasolina».

Expresó que el transporte tiene asignada cinco estaciones de servicio, pero sólo en una surtieron y no se les permitió a todos.

Los organismos alegan que no se tiene transporte, para el traslado del combustible hasta la ciudad. Por ende la falta del mismo en las estaciones de servicio.

«El Ingeniero Luis Paredes tiene la mejor disposición para trabajar, pero deben regirse por las normas regionales y nacionales».

Respecto a las mesas de movilidad que se ha realizado con los profesionales del volante, Páez dijo que se espera llegar a un acuerdo favorable para los transportistas.

Por otro lado, en cuanto al desalojo de las líneas ubicadas en las adyacencias de la plaza Cecilio «Chío» Zubillaga dijo; «Se esta tratando de corregir entre Imvitrat, INTT y Policía Nacional Bolivariana, para no permitir que las plazas sirvan del terminales. El problema radica en que los piratas no permiten a los pasajeros que hagan el uso correcto de las unidades, al no llegar hasta el Terminal de pasajeros».

Detallaron que en la última reunión de este importante sector, con los representantes del AMTT, se les informó que solo se le suministraría gasolina a un pequeño grupo de las más de 600 unidades que cubren las diferentes rutas del estado Lara. Catalogando estas acciones, como una burla para el sector transporte, ya que esto salió reseñado en los medios de comunicación regionales en cuanto al beneficio de los transportistas.

Por ello, estos piden conversar con la gobernadora del estado Carmen Meléndez, para que les resuelva dicha situación.