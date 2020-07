Policlínica de Carora a merced de las autoridades sanitarias

Texto y Fotos: Mario Sosa

Con pancartas y otras consignas, solicitando a las autoridades sanitarias la entrega de los resultados de la prueba molecular de los 13 compañeros recluidos, trabajadores de la Clínica Carora se apostaron esta mañana en las afueras del centro clínico.

A la fecha han transcurrido 33 días sin actividad normal en la Policlínica Carora, así declaró su gerente Libia Chaviel. «Estamos sin nuestro sitio de trabajo, donde los trabajadores llaman y claman para incorporarse a sus labores».

Chaviel indicó «Se han presentado casos de emergencia que ameritaron a la Policlínica como centro privado, debido a las carencias que tienes el Hospital Pastor Oropeza. Se necesita celeridad en este caso para poner a disposición al pueblo esta institución de salud».

Aclaró, que la Policlínica no es centro centinela; «no debe serlo ya que es el único centro de salud privado en el Municipio. Deben habilitar otro lugar y no cerrar esta clínica por 13 personas, que se encuentran fuera de peligro y deberían estar en sus hogares. Tienen 31 días esperando el resultado y según la OMS, un paciente asintomático luego de 10 días no han presentando síntomas, no es un peligro», detalló.

Para Adeleida Dorantes, trabajadora de la policlínica, informó que son cabezas de familia, quienes se han visto afectados por la tardanza de los resultados de sus compañeros.

«Ante el esta situación se encuentran privados más de 100 trabajadores, no se pueden recibir emergencias, ni quirófano, solo consultas, pero las personas se limitan a asistir por temor de la presencia del virus», declaró Dorantes.

Las 13 personas recluidas en el centro clínico entre ellas personal médico, aseguran que son bien atendidos, pero la espera ha sido eterna, enviando mensajes con pancartas dentro del centro de salud. Se pudo conocer que sus familiares han sido víctimas de discriminación por estar aislados en la policlínica.

A la llegada de los resultados se realizará un exhaustiva limpieza que se puede llevar dos días, y seguidamente se tomarán las medidas de prevención pertinentes para la atención de los usuarios.