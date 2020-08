Desiree Barboza: La muerte de médicos en el Zulia es una demostración clara de improvisación

Cortesía: 800 Noticias

La diputada de la Asamblea Nacional, Desiree Barboza, lamentó el fallecimiento de los médicos y enfermeros en el Zulia y en todo el país. Informó que en el estado han muerto 23 médicos, siete enfermeras y una bioanalista.

“La muerte de más de 20 médicos en el Zulia es una demostración clara de la improvisación con la que Nicolás Maduro está atendiendo la pandemia en el país. Nuestro sistema de salud es precario y deficiente, por eso vemos cómo se ha incrementado el número de víctimas por la COVID-19 en los últimos días”, afirmó la legisladora zuliana.

Barboza, también coordinadora regional de Voluntad Popular, aseguró que el personal médico pasa “penurias” durante sus jornadas laborales. “Muchos no tienen cómo trasladarse a los centros de salud, porque no hay combustible. Son sometidos a guardias extenuantes, no es un secreto el déficit de personal en los hospitales; no hay medicamentos ni insumos para atender a los pacientes, tampoco tienen agua para lavarse las manos, las áreas de descanso no son desinfectadas ni están en óptimas condiciones. Maduro acabó con el sistema de salud del país e insiste en negar que 65% de las terapias intensivas y 52% de las emergencias del país ya están copadas”, subrayó.

En su pronunciamiento, Barboza también hizo referencia a los hoteles, universidades, instalaciones deportivas, la Biblioteca del Estado “María Calcaño” y los calificó como “campos de concentración” en los que son recluidos los ciudadanos.

“En estos lugares que habilitaron en la ciudad, las personas no reciben la atención médica que necesitan, no les dan alimentos, por eso en el Zulia las personas prefieren pasar la enfermedad en su casa que un hospital o en estos refugios que no tienen condiciones. Prometieron dos laboratorios PCR hace casi dos meses y esto no fue más que otro show comunicacional, porque los ciudadanos deben esperar semanas para conocer el resultado de su prueba y en algunos casos, fallecen antes de saber su diagnóstico”, dijo.

Inisistió en que se deben descentralizar las pruebas y ser transparentes con la información sobre el coronavirus.

“Con sus mentiras lo único que han logrado es poner en riesgo a todos los venezolanos. Se desconoce cuál es el número real de fallecidos y contagiados en el país. Necesitamos la información real para poder salvar vidas”, puntualizó.