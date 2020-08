Sociedad Civil exhortó a diputados a realizar acciones frente a las elecciones

La Sociedad Civil Organizada del Frente Amplio Venezuela Libre, Capítulo Lara, emitió un comunicado en el que se dirige a los diputados integrantes de la Asamblea Nacional (AN) en los siguientes términos:

1) Se les exhorta a realizar las acciones pertinentes dirigidas a evitar la concreción del proceso electoral ilegal convocado por el ilegítimo Consejo Nacional Electoral (CNE), cuyas insuficiencias legales en su composición son de relieve al ser designados sus Rectores por otro órgano compuesto ilegalmente como es el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que usurpó las funciones de la AN al arrebatarle inconstitucionalmente la atribución de ser el órgano que debe decidir sobre esa designación. Además para acentuar el carácter dictatorial del régimen político que desdice que las ilegales elecciones propuestas sean libres y democráticas, se debe tomar en cuenta la persecución, detención y tortura de políticos de oposición y la devastación de los partidos políticos adversos al régimen, mediante sentencias del ilegitimo TSJ al inmiscuirse arbitrariamente en su estructura y funcionamiento.

Pero no sólo son razones de la ilegalidad de origen de esa convocatoria electoral parlamentaria lo que nos lleva a instar a la AN para que se pronuncie acerca de la prohibición de realizar el ilícito proceso comicial, sino también razones de salubridad pública ya que estando el país en la fase exponencial de COVID-19 y sin saber cuándo se llegará al pico de la Pandemia, es una temeridad exponer a millones de venezolanos a su contagio.

Son 18 millones de electores los convocados y más de cinco mil candidatos que deberán de manera directa y con varios miles de aliados, quienes tendrán necesidad de hacer llegar su mensaje de captación de votos, de acuerdo a la costumbre hecha norma de cómo se hacen las campañas electorales en Venezuela. Para el cuatro de Diciembre, día fijado para la instalación de mesas y para la propia fecha de las elecciones el 6 de diciembre, tienen que movilizarse más de setecientas mil personas que deberán concentrarse en las 34 mil mesas de votación. Coordinadores, miembros y testigos de mesas, asistentes técnicos y personal del Plan República estarán concentrados en recintos cerrados sin que hasta ahora se conozcan las medidas de bioseguridad que deberían cumplir.

A estas 700 mil personas que por obligación, so pena de cometer delito, deben estar el 6 de diciembre en los centros de votación debemos sumar a los miles de activistas de partidos y grupos electorales que tendrán a su cargo la movilización de electores, en operativos que necesariamente requieren de visitar centenares de casas y trasladarse de forma apiñada en los pocos vehículos disponibles.

Todo este cuadro dibuja con precisión el dislate que significa realizar unas elecciones bajo estas condiciones, en clara violación del derecho a la salud y la vida que asiste al pueblo venezolano.

2) Por otra parte, la Sociedad Civil Organizada del Frente Amplio del Estado Lara resalta la obligación en que está la AN de proseguir el procedimiento que está previsto para que proceda a la designación de los Rectores que han de conformar la cúpula del CNE, como está previsto en la Constitución y las leyes de la República.

No sabemos las razones que privaron para que el Comité de Postulaciones designado por la AN dejara de funcionar cuando su labor nunca ha debido cesar y más aún ha tenido que acentuarse cuando el TSJ usurpó sus funciones designando a estos Rectores de manera ilícita. La AN debe continuar con las labores que le impone la Constitución en este sentido.

3) En caso de que no se realicen las elecciones parlamentarias convocadas ilegalmente para diciembre o bien que éstas se realicen a pesar de su ilegalidad, que es como si no se hubieran efectuado, la AN debe continuar en sus labores bajo el principio de la continuidad de la acción administrativa. El obstáculo que algunos alegan de que esto no es posible debido a que la AN es un órgano de origen constitucional, es un falso supuesto pues si esto fuera así nunca se podría aplicar el principio de la continuidad de la acción administrativa, ya que todo órgano del Estado tiene su origen en la Constitución.

No hay duda de que el Estado está interesado en la continuidad de la función pública y ésta debe prolongarse, en el caso de la AN, si no se realizan las elecciones parlamentarias o si éstas se realizaran en violación del artículo 138 constitucional que en su parquedad tajantemente devasta cualquier acción que contradiga su texto:

«Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos». Así que la nulidad o inexistencia es el destino de esas elecciones ilícitamente convocadas por un órgano que ha usurpado funciones que pretende tener.

4) Para finalizar, por lo antes anotado es que la Sociedad Civil Organizada del FAVL-LARA insta a la AN para que dicte una ley o resolución prohibiendo las ilícitas y peligrosas elecciones parlamentarias convocadas para diciembre próximo por el inicuo CNE que se encuentra en sus ilícitas funciones; continúe con las labores propias del Comité de Postulaciones dirigidas a designar un CNE dentro de las normas constitucionales y legales; y exhorta a sus diputados para que continúen en sus funciones, con base en el principio de la continuidad de la acción administrativa en el caso de que no se realicen las elecciones parlamentarias o que se realizaren en violación de la ley, lo cual las hace igualmente inexistente por su nulidad.

Las fuerzas democráticas del país ruegan a la AN que cumpla con su cometido a lo cual la obliga la ley. Sabemos que el peligro de la represión que caracteriza al régimen que actualmente asola al país está a la caza de quienes resaltamos los principios republicanos que deben orientar a un régimen democrático, pero ello no debe ser obstáculo para propagarlo públicamente pues sabemos que el pueblo venezolano en su inmensa mayoría los profesa.

Barquisimeto, 1° de agosto de 2020

Por el Frente Amplio Venezuela Libre Capítulo Lara

Jorge Rosell

Marco Tulio Mendoza

Heli Saúl Lizardo

Giorgio Renni

Jorge Euclides Ramírez

Antonio Patiño

Henri Nieves

Marieta Jerak

Alberto Gallegos

Luis Rodríguez López