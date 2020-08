Dayana Mendoza se bautiza en ceremonia cristiana

800 Noticias

Miss Universo 2008, Dayana Mendoza, considerada una de las reinas de belleza más hermosa de la historia de concursos, sorprendió recientemente al mostrarse emocionada en su ceremonia de bautizo al cristianismo.

La modelo de ojos claros publicó en su Instagram el emotivo momento.

“Quiero compartir con ustedes uno de los momentos más grandes en mi vida. Siempre tuve una inmensa conexión con Dios, y solo me sentía atraída a Jesús, a aprender de Él. Aunque anduve buscando en los sitios equivocados por falta de noción, donde no perdura la verdad eterna y no está la bendición de Dios, nunca tuve duda de mi sentimiento hacia Nuestro Salvador y nunca perdí el deseo de estar más cerca de Él, así que seguía buscando”, escribió al pie de un carrusel de fotos e imágenes de ese día.

Dayana Mendoza amplió lo que significó esa conversión religiosa para ella. “La Iglesia Cristiana me ha dado tanto, tantas enseñanzas, ¡tantas respuestas! El por fin conseguirme, obtener las respuestas en Jesús, sentir la gran bendición de este llamado, de sentirme elegida, poder bautizarme en aguas como lo ha hecho nuestro Salvador Jesucristo, y ha querido nuestro Dios para todos sus hijos, es uno de los milagros más grandes que Dios ha hecho en mi vida”.

La ex reina ha participado en diversas actividades de recolección de insumos y alimentos para sus compatriotas en Venezuela.

En 2007 fue coronada Miss Venezuela, y al año siguiente ganó el Miss Universo. Dayana Mendoza forma parte del libro de Record Guinnes, ya que en 2009 coronó Miss Universo, por primera vez en la historia, a su compatriota, Stefanía Fernández.