Fernando Alejos: “Se avecina una hambruna en Torres”

Mariangel Castro

Foto: Archivo

El Presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Carora Fernando Alejos, manifestó que lo más probable es que exista una “hambruna” para el Municipio en los próximos días.

Esto luego de que las ventas en el comercio sufrieran una caída de al menos un 75% en los últimos meses, debido a la radicalización de la cuarentena. Sin embargo, afirmó que lo más grave es la falta de combustible que no permite a los comerciantes la compra de insumos y a los compradores se le impida el traslado hasta los locales.

“La realidad de la baja en las ventas no es la pandemia, es el hecho de no tener combustible y eso no permite que los comerciantes se puedan trasladar y tampoco la mercancía. Es el caso de los productores, que no pueden bajar el queso o la leche desde sus haciendas”.

Enfatizó que no se necesita ser un experto para conocer el futuro del país, así como el del municipio Torres.

«Si no se tiene como trasladarse, entonces el hambre que viene es mucha”.

Detalló que los lugares más afectados son los habitantes de las diferentes parroquias del Municipio, “Si la situación se agrava para nosotros en la ciudad, resulta mas difícil para las personas de la zona rural”.

Por último dijo que en días anteriores sostuvo una reunión con Fedecámaras en la ciudad de Barquisimeto, conociéndose que no es posible el suministro de gasolina para los comerciantes. “No somos prioridad”, puntualizó.