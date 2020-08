Transportistas se “rebuscan” para poder vivir

Texto: Yóselin Álvarez

Foto: Archivo

En vista de la difícil situación de los transportistas torrenses, debido a la falta de combustible para sus unidades de trabajo. Los profesionales del volante se han tenido que reinventar para poder vivir y llevar el sustento hasta sus hogares.

Así lo han dado a conocer los protagonistas de esta historia que de ficción no tiene nada, entre la venta de dulces, arepas o café se “rebuscan” los transportistas del casco urbano. Otros por su parte esperan las remesas que envía algún familiar en el exterior y algunos han optado por vender una pieza del carro o una “chiva” con la finalidad de comprar los alimentos del hogar.

Mientras esto sucede, ellos esperan que se les suministre en combustible en los próximos días, ya que son más de dos semanas permaneciendo en la cola de las diferentes estaciones de servicio de la ciudad.

“De nada sirve que funcione el terminal de pasajeros”

Expresaron que no tienen sentido que el terminal de pasajeros funcione, si la mayoría de los transportistas no cuentan con combustible para laborar tanto en el casco central como en las rutas que se dirigen a las parroquias.

“No sirve de nada que él terminal esté en funcionamiento, pues nadie cuenta con combustible para laborar dentro o fuera de la ciudad. Los transportistas estamos atravesando los días mas críticos de la historia”, puntualizaron.

El Presidente de la Ruta Uno; Alejandro Mendoza dijo “Los transportistas de la ciudad de Carora desde hace cinco meses no préstamos el servicio con normalidad, hay vehículos que en estos meses no han podido trabajar ni un día, trayendo como consecuencia que no podemos llevar el sustento a nuestros hogares”.

Indicó “Somos quizás el sector más golpeado, ya que no solo es por la pandemia, sino también por la falta de gasolina, que estamos en la quiebra total, nos dejaron desprotegidos”.

Finalizó expresando que han sido víctimas de humillación por parte de los funcionarios de la Guarda Nacional Bolivariana al momento de buscar el suministro de combustible, “los días de flexibilización solo nos surten de 20 a 25 litros, sabiendo que con esa cantidad de litros no podemos trabajar”.