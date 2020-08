Critican a Erika Schwarzgruber por promocionar cervezas estando embarazada

Cortesía: 800 Noticias

Muchos influencers venezolanos realizan convenios de intercambio con marcas alrededor del país e incluso internacionales debido a su gran cantidad de seguidores en las redes sociales, como es el caso de la actriz Erika Schwarzgruber, quien siempre está mostrando a sus fanáticos un producto nuevo para ayudarlos a encontrar lo que necesitan.

Aunque la mayoría de las veces los seguidores se muestran agradecidos, esta vez Erika Schwarzgruber fue blanco de muchas críticas luego de que hiciera una promoción a la Cerveza Corona, debido a que está notablemente embarazada.

A pesar de que la criolla aclaró en su publicación que mientras está embarazada no toma alcohol, los seguidores no dudaron en criticar esta publicidad en los comentarios alegando que no debería prestarse para ser imagen de este tipo de bebidas mientras se encuentra en gestación debido a que “no pega”, mientras que otros dijeron que podría haber incluido a su esposo en las imágenes para que fue un choque visual menos fuerte.

También hubo quienes defendieron a la menor de las hermanas Schwarzgruber, asegurando que esta era una buena estrategia de publicidad debido a lo polémico del asunto y otras argumentaron que ingirieron alcohol durante su embarazo sin tener complicaciones.