E/S 5 de Julio, Katuca y Sabaneta endeudadas

Texto: Mario Sosa

Foto: Archivo

La gobernadora del estado Lara Carmen Meléndez, informó sobre el estatus de las estaciones que estarían en servicio, así como también las que se encuentran morosas.

La primera mandataria resaltó que «El motivo de que el suministro no llegue a algunas estaciones de servicio es porque no han cancelado a la empresa PDVSA. La Gasolina no es gratis».

Además dijo que «El llamado es a que pongan al día con PDVSA. Algunas tienen pago menor al 25% de la deuda otras no han cancelado nada». Por otra parte informó que el gasoil se encuentra exonerado hasta los momentos.

Entre otros anuncios importantes destacó sobre el funcionamiento de los BioPagos en todas las estaciones de servicio, cumplir los acuerdos con PDVSA ya que les puede quitar la concesión finalizó Meléndez.

Estaciones de Servicio que presentan deudas:

• E/S Moyetones

➡️ E/S Sabaneta

• E/S El Porvenir

➡️ E/S Katuca

• E/S Brisas del Río

• E/S La Pastora

• E/S Corpi Unidos

• E/S 23 de Enero

• E/S Piane Gonda

➡️ E/S 5 de Julio

• E/S Copeyal

• E/S La Tinaja de Lara

• E/S Jiménez

• E/S La Concordia

• E/S Km5

• E/S La Piedad

• E/S Andes

• E/S Bombas Unidas

• E/S San Luis Quíbor

• E/S La Encrucijada

• E/S El Turbio de Lara

Estación de Servicio con Gasolina en Torres

• E/S La Grande