PREGONADAS: El Chavismo-madurismo se divide

ALTERNATIVA POPULAR REVOLUCIONARIA VS PSUV

Es un hecho ya que el chavismo está dividido y, como siempre, comienzan a montar su andamiaje fascista en contra de sus antiguos aliados, como la decisión reciente de intervenir al colectivo Tupamaro.

Promovida por el PCV y PPT, la Alternativa Popular Revolucionaria -nueva plataforma de izquierda- ya ha sumado a Izquierda Unida (IU) y Lucha de Clases (esta última sección venezolana de la Corriente Marxista Internacional); pero además, 4 de las 6 organizaciones que forman parte del Frente Popular Antifascista y Antimperialista (FPAA). Se han agregado a la coalición, la Red Nacional de Comuneras y Comuneros, el MB200, Somos Lina, Movimiento LGTI, MPA, COMPA y el PRT.

La Alternativa Popular Revolucionaria, al desmarcarse del PSUV, sostiene que esa decisión fue producto de las presiones de las bases sociales de la izquierda en general, que consideran que la política gubernamental del régimen “ha destruido las conquistas de la ‘Revolución Bolivariana’, traicionado las aspiraciones de los trabajadores y el pueblo, asfixiado de manera burocrática todas las instancias de participación popular, que combina el ajuste económico antiobrero con innumerables concesiones a la burguesía tradicional, toda vez que favorece el surgimiento de la llamada «burguesía revolucionaria» mediante la corrupción desmedida”. No lo dice este pregonero, sino la APR.

Y aunque el chavismo no va desde 2015 a una elección que sabe que puede perder (y así lo repiten en múltiples oportunidades tanto Maduro como Diosdado, las parlamentarias de 2020 pueden poner cuesta arriba al régimen si finalmente, el argumento de la APR «prende» en el chavismo.

La actitud fascistoide del régimen, con tentáculos en el CNE impuestos por el TSJ-madurista, pone sobre la mesa la posibilidad de que no se le conceda tarjeta a esta coalición; ya hay una resolución del TSJ en este sentido, prohibiendo este tipo de alianzas electorales. Pero además está en juego la posibilidad de intervenir las directivas, como ya lo han hecho con AD, Copei, VP y PJ; y más recientemente, Tupamaros.



En Torres ya el Psuv le está pasando factura a la disidencia chavista. Robert Adán fue una de sus primeras víctimas, así como Javier Suárez. Por lo pronto Elis Nieves presentó el equipo de trabajo del PPT-Torres, a quienes nada extraño tiene que le comiencen a pasar factura. Ellos son: Hermes Hernández en Organización, Jhonny Pinto en Movilización, Javier Suárez como Coordinador de Política Electoral, Jorge Suárez como Asesor Jurídico, Génesis Escobar; Secretaria de Actas, Raúl Meléndez en el Equipo Técnico, José Villanueva como Secretario Juvenil, Carlos González por los Movimientos Sociales y María Riera en representación de las mujeres.



Por otra parte, resultó interesante conocer las motivaciones de esta nueva Alternativa Popular Revolucionaria torrense, para desvincularse del PSUV local representado por Édgar Carrasco y Julito Chávez: “Somos la izquierda que busca las soluciones para el pueblo, y no la que quiere llegar al gobierno para hacer dinero como lo están haciendo quienes están gobernando, que son los nuevos ricos en el país”. ¡Más claro ni el gallo!

-Prudencio Sonoro