COPEI se pronuncia ante próximas elecciones

El Comité de Organización Política Electoral Independiente, conocido también por su eslógan «Partido Social Cristiano» COPEI, realizó un comunicado, en vista de las próximas elecciones.

Los representantes de dicho partido, han calificado las elecciones parlamentarias que se celebrarán el 6 de diciembre como fraudulentas.

A continuación añadiremos el comunicado:

Los suscritos, socialcristianos larenses, ante la actual situación nacional y frente a los fraudulentos comicios parlamentarios convocados para este próximo 6 de diciembre del año 2020, consideramos y en consecuencia declaramos:

1.- Venezuela vive una tiranía traducida en el desconocimiento de los derechos fundamentales de la persona humana, que condena a la mayor parte de su población a la pobreza, destrucción de los servicios públicos y desmantelamiento del aparato productivo, secuestrando los derechos políticos y criminalizando la disidencia. En este orden de ideas, refiriéndose a las tiranías, el Papa León XIII señala que: «cuando el orden está adverso al Derecho Natural, obedecer sería criminal». En resumen, sin duda alguna, este gobierno está de espaldas al bien común de la población venezolana.

2.- Compartimos el comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana sobre los comicios legislativos, emitido el pasado 11 de agosto, en los siguientes aspectos:

· El llamado de atención sobre el sufrimiento del pueblo, “golpeado por la profunda crisis económica, social, moral, institucional y política que vive el país”.

· La necesidad de celebrar “elecciones libres, justas e imparciales con participación de todos los partidos y movimientos políticos y con un basamento ético que respete el voto ciudadano”.

· La existencia de irregularidades que empañan la participación electoral, entre ellas, la forma ilegal en que fue designado el C.N.E.; “confiscación de algunos partidos políticos, inhabilitación de candidatos, amenazas, persecuciones y encarcelamientos de algunos dirigentes políticos, cambio del número de diputados y de circunscripciones electorales”.

· Que no basta abstenerse, adherirse a la sola “inmovilización, al abandono de la acción política”, que hay que buscar “salidas y propuestas para el pueblo”.

Con detenimiento, leemos: “A pesar de las irregularidades, la participación masiva del pueblo es necesaria y podrá vencer los intentos totalitarios y el ventajismo de parte del gobierno”. Visto el contexto de la elección convocada, aun cuando nuestros pastores de la iglesia, insisten que agotemos el llamado al gobierno de realizar unos comicios transparentes, llamado que mucho dudamos sea atendido pues no solo los partidos, el país nacional, sino también la comunidad internacional lo ha hecho, entendemos que la participación masiva del pueblo debe estar dirigida al desconocimiento de unos comicios al margen de la legalidad, de nuestros derechos (a los que no debemos renunciar), totalmente irregulares. Ya lo mencionaba el Papa San Juan XXIII en la encíclica Pacem in Terris: «En toda convivencia humana bien ordenada y provechosa hay que establecer como fundamento el principio de que todo hombre es persona, esto es, naturaleza dotada de inteligencia y de libre albedrío, y que, por tanto, el hombre tiene por sí mismo derechos y deberes, que dimanan inmediatamente y al mismo tiempo de su propia naturaleza. Estos derechos y deberes son, por ello, universales e inviolables y no pueden renunciarse por ningún concepto.»

3.- Atendiendo a las orientaciones de uno de los pensadores fundamentales de la Iglesia, Santo Tomás de Aquino, respecto al accionar contra las tiranías, la resistencia activa y la resistencia pasiva, son indispensables para salir de los gobiernos que se han puesto de espaldas al bien común de los ciudadanos.

Dentro de la resistencia pasiva, cabe la abstención respecto a los comicios legislativos del 6 de diciembre de este año (si la tiranía llega a esa fecha…). Esto debe ir, previamente acompañado de una campaña informativa y divulgativa, para desenmascarar al régimen, que solo quiere legitimarse, asegurando con un parlamento servil la aprobación de leyes y demás instrumentos a través de los cuales legalizar la depredación de nuestras riquezas, continuándose con la hipoteca a las potencias que sostienen la dictadura. Ya lo expresó en 1957, el Dr. Luis Herrera Campins cuando dijo: “La abstención electoral es un arma muy poderosa y efectiva de la oposición en naciones donde la constante y tradicional controversia ideológica y política ha creado una clara conciencia cívica en el pueblo, y donde una actitud de tan radical desconfianza frente al poder público sería capaz de provocar graves reacciones y de llevar a honda rectificación”. En virtud de lo expresado en este párrafo, es necesario manifestarle al pueblo que con los “bonos” el gobierno sólo busca prolongar la agonía de los venezolanos, no es su protector, solo quiere “sostenerlo pobre y dependiente de la tiranía”. Manifestarle que a la dictadura no le importa la salud del pueblo, que más le importó la adquisición de máquinas electorales para el fraude que respiradores para contrarrestar los efectos del covid-19 en la población. Población que será expuesta al contagio con la realización de los comicios del 06 de diciembre. Es la tiranía un desprecio a la salud del pueblo.

En cuanto a la resistencia activa, debemos mantener la misma antes y después (si es que el gobierno llega a diciembre) de los comicios, porque no podemos hacerle el juego al régimen que solo quiere la inacción fomentando la desesperanza entre quienes queremos cambio, democracia y libertad para Venezuela. La elaboración y presentación previa de documentos por parte de diferentes sectores de la sociedad civil denunciando ante el mundo la ejecución del fraude y una campaña el mismo día de la farsa electoral, colocándose el rótulo “NO” en las casas donde no vamos a salir a votar, un cacerolazo nacional en horas del mediodía y los tuits de rechazo y denuncia, harán sentir ante el país y el mundo que los que no votamos y rechazamos la tiranía, somos la mayoría. Hay que fomentar la construcción de una fuerza social, que no debe detenerse el 6-D, que incida en el cambio hacia el rumbo democrático que requiere el país.

4.- Por otra parte, nos adherimos a la propuesta del Consejo Superior de la Democracia Cristiana, sobre el establecimiento de un Comité de Reconstrucción Nacional. Nos hacemos eco de sus planteamientos:

“Urge el inmediato cambio político. Hacemos causa común con la gran mayoría de compatriotas que rechazan indignados la farsa electoral auspiciada por la dictadura… Ningún auténtico demócrata participará en una mascarada colaboracionista. La única elección válida será la libre, garantizada y supervisada elección presidencial, que ponga fin a la usurpación existente. Garantías y supervisión avalada por la comunidad internacional. Elecciones presidenciales libres, que pongan fin a la usurpación existente”.

En conclusión: los socialcristianos larenses NO participaremos de la farsa electoral de este próximo 06 de diciembre. No somos abstencionistas pero tampoco vamos a caer en la emboscada electoral del régimen. Informamos a la vez que en los próximos días vamos a considerar, para su correspondiente análisis, la propuesta que el Estado Táchira le está haciendo al país referido a una consulta plesbicitaria vinculante de los venezolanos en el país y en el mundo, con el apoyo de la comunidad internacional, para (en un llamado de emergencia) solicitar la cooperación humanitaria electoral y exigir el fin de la tiranía. Los socialcristianos larenses nos declaramos en Resistencia Activa frente al régimen de Nicolás Maduro.

Es auténtico, en Barquisimeto, a los diecisiete días del mes de agosto de 2020.

Pablo Azuaje, Samuel Medina, Fernando Deibis, Ibrahim Sánchez Gallardo, José Gregorio Rodríguez Mogollón, Romel Escalona, Joel Rodríguez Ramos, Sonia Hurtado, Atilano Linares, Francisco Muñoz, Margelis Pérez, Nayleth Ramos de Santeliz, Adriana Urquiola, Pedro Juan Aponte, Eduvijes Duarte, Arlendo López, Carlos Vargas, Portan Velásquez Siso, Víctor Enrique Brizuela, Hugo Cuicas, Alfonso Salazar, Alejandro Pachano, Maritza Guaidó, José Gregorio Rodríguez, Francis Cortez, Mercedes Carrasco, Lourdes Cordero, Milagros Silva, Óscar Acosta, Jesús Ángel Guevara Paiva, Enio Anzola, Róger Soto, Héctor Giménez, Alexis Carrasco Álvarez, Geovanny Peroza, Marlene de Guevara, Alfredo Ramírez Torres, Yamile Coronado, Nazario Rodríguez, Otto Meléndez, Juan Carlos Mendoza, Diana Jiménez, Gladys Suárez, Carlos Ruiz Asuaje, Omar Piña, Víctor Amaya, Jesús Herrera, Antonio Silva Magallanes, Roberto Rodríguez, Pedro Peña, entre otros.