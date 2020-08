Neurólogo que tuvo Covid: “Sentir que pierdes la memoria es muy angustiante”

Cortesía: Agencias

Hace algunas semanas el neurólogo Carlos Navarrete (62), sentado en el escritorio de su casa, se preparaba para armar un Power Point para una de las clases que dicta en la universidad. Pero no logró concentrarse. Algo que, asegura, antes era relativamente fácil para él, ahora le estaba costando mucho. Se le olvidaban algunas cosas y no podía enfocarse en lo que estaba haciendo, como si su mente estuviese cansada. Semanas antes de este episodio, estuvo en la clínica hospitalizado por Covid-19.

“Me contagié a finales de abril y mis síntomas fueron pérdida del olfato, cefaleas severas y dificultad respiratoria. Un domingo en la mañana partí de urgencia a la clínica Vespucio, donde soy jefe de Neurología, me hicieron el examen y confirmaron que tenía una neumonía por Covid”, cuenta. Ese día lo dejaron hospitalizado porque sus síntomas empeoraron. “Me sentía muy mal. Ningún medicamento me quitaba el dolor de cabeza y respiraba con mucha dificultad. Tanto, que prácticamente caminaba al baño y me cansaba. Por eso me pusieron oxígeno y empezaron a ver la opción de conectarme a ventilación mecánica”, relata.

Dice también que esa opción le daba pánico. “La primera vez que me mencionaron la opción de intubarme me opuse. Es un procedimiento muy invasivo, porque uno piensa que si llega hasta ahí existe la posibilidad de no salir adelante o de sufrir un daño sistémico o neurológico mayor. Pero sabía que la decisión final no era mía. Por primera vez no era el doctor que tomaba las decisiones, era un paciente. Y aunque días atrás yo era el jefe de muchos de los médicos que me estaban atendiendo, esta vez tenía que obedecer todo lo que me dijeran. Por suerte no llegué a ese punto. Se mantuvo estable mi función respiratoria y me tuvieron en la UTI por cuatro días, hasta que comencé a mejorar”, cuenta.

Carlos reconoce que por ser neurólogo su mayor temor era justamente tener una secuela neurológica. Un temor que no es infundado. “Se ha sabido de pacientes Covid que presentan lesiones neurológicas por isquemia cerebral –detención o disminución de la circulación de sangre a través de las arterias– que a veces se asocian a la intubación, pero también se generan por el virus mismo. Y no está muy claro si es un efecto de la infección misma o es un efecto de la falta de oxígeno en el cerebro. Lo que sí es un hecho, es que se ve en todos los pacientes hospitalizados y más aún en los que han estado más graves, que se produce este compromiso cognitivo que a veces es reversible, pero a veces puede no serlo”, dice. Y agrega: “Estar contagiado grave y manejar esa información, obviamente genera pánico”.

Lo que el doctor Navarrete detalla se ha descrito por algunos especialistas como el Síndrome post UCI/UTI que se da cuando pacientes pasan un periodo prolongado en estas unidades. No es exclusivo del Covid-19, es un tipo de daño que caracteriza a otros muchos síndromes de respiración severos, aunque una particularidad del nuevo coronavirus es el hecho de que el intervalo de hospitalización para pacientes contagiados de la enfermedad es habitualmente mayor, lo que aumenta la probabilidad de la aparición de este tipo de secuela.

“Durante mi estadía tuve suerte porque muchas complicaciones asociadas al virus fueron bien previstas. Por ejemplo, en esta enfermedad se da mucho la Trombosis. Hay pacientes a los que les da en una pierna, luego se va al pulmón y eso agrava el cuadro respiratorio. Pero en mi caso todo lo que hicieron para prevenir que se agravara el cuadro, funcionó”, cuenta. A pesar de esa “suerte” que dice tener, reconoce que lo que vino después, su pérdida de memoria y concentración, para él fue catastrófico. “Me di cuenta de lo desvalidos que estamos como seres humanos. Uno como médico a veces cree que está protegido, que no le va a pasar nada o va a manejar mejor la enfermedad, pero eso no es así”.

“Tuve mucho miedo porque a los 60 años a uno le viene el viejazo y es normal que se te olviden algunas cosas, pero antes de contagiarme estaba muy activo. Por eso verme en mi casa con problemas de memoria tan evidentes de un día para otro, fue terrible. Pensé que si me quedaba así, me tendría que jubilar. Es una sensación muy angustiante porque no sabes qué va a pasar. Afortunadamente en los meses siguientes, y gracias a que hice bastantes ejercicios para retomar la concentración y la memoria, logré retomar el ritmo”, cuenta. Pero dice también que no es un proceso fácil. “Este es un virus nuevo, todo se está recién estudiando”, recalcó.