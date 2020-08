PREGONADAS: LA “MESITA” TAMBIÉN SE DIVIDE

Este régimen no le es fiel a nadie y lo ha demostrado. Luego de las frustrantes conversaciones de Noruega y Barbados, una vez pateó la mesa, oficializó el diálogo soterrado que venía sosteniendo con un sector opositor que desde hacía ya un tiempo fungían como sus colaboracionistas. Uno de ellos, Timoteo Zambrano, ya había dado muestras de su simpatía con el régimen durante las conversaciones en República Dominicana, donde luego de evidenciarse sus aproximaciones al régimen a través de Rodríguez Zapatero, le aplicaron “bola negra”. Concluidos los encuentros de Barbados, de inmediato salieron a relucir los nombres de esa “oposición” que sustituyó a MUD.

No se trató sino, como siempre, de un vil engaño del madurismo. A estos colaboracionistas, cuyos nombres todos conocemos, le “sobaron el lomo” con falsas promesas. La única que cumplieron, el retorno del chavismo al seno de la AN y el circulante en divisas por debajo de la mesa, con el exclusivo propósito de torpedear directamente los lapsos constitucionales que permitieran elegir nuevas autoridades electorales legítimas. Por lo demás, la nómina de presos políticos y falsos positivos para llevar a cabo detenciones arbitrarias de dirigentes políticos, incrementó exponencialmente.

En un evidente ejercicio de vulgar “puñalada trapera”, tras dejar en la estaca a los partidos de “La mesita”, el régimen puso en marcha la Operación Alacrán, a través de la cual pretendió darle un golpe de estado al único poder legítimo del país: la Asamblea Nacional. Demás está narrar lo acontecido el 5 de enero de este año, porque los deleznables eventos fueron televisados, pero lo que no vimos por televisión fueron las caras frustrantes de los miembros de “La mesita”. La Operación Alacrán, como era de esperarse, vino a consolidar lo que todo el mundo tiene claro, que el régimen juega con la oposición como le viene en ganas.

Con los Alacranes se crea una AN paralela y se acentúa la tesis del caos con la que juega el régimen. Ese “caos” lo trasladan a ese sector de opositores disidentes que, por “pesetero”, responden exclusivamente a la frase “cuánto hay pa’ eso”. “La mesita” que ya no puede echarse para atrás sin sufrir un costo político, se caló la nueva estrategia de la sala situacional de Miraflores, pues el “bozal de arepa” les hizo obviar la traición.

Ahora, en esa “oposición disidente” cohabitan como lo que verdaderamente son, alacranes, los de “La mesita”, los alacranes originarios asociados en torno a Luis Parra, y los que se han ido sumando, como Bernabé Gutiérrez y su grupo de AD-Alacrán, que conforman esa “oposición” acomodaticia calcada a las conveniencias del régimen. Lo cierto es que el chavismo-madurismo consiguió su propósito, que esta oposición bozaleada vaya dividida, tras la cual no hay dudas que su estrategia de cara al 6-D está calzando como anillo al dedo.



“La mesita” solicitó al CNE usurpador, prórroga para presentar sus candidatos. Es obvio que ese nido de alacranes no se pone de acuerdo entre sus comensales, porque la glotonería de los progresistas y el pastor Bertucci es insaciable. Quieren el lomito alegando que el resto de sus compañeros de mesa son cascarones vacíos.



Todo indica que Claudio Fermín es el primer disidente de “La mesita”. Hace poco declaró que Soluciones presentará planchas separadas. Lo cierto es que al consumarse la traición de Bernabé al Turco, el Negro Fermín se quedó sin audiencia, consolidando lo que realmente es, un cascarón vacío. Por cierto, que el General Peñaloza, quien se abroga haber descubierto la conspiración del MVR-200 dentro de la FAN, escribió un twit diciéndole a Fermín, que si lo que pretende es recular, muy tarde piaste pajarito.



“La Mesita” de Carora también ha sufrido sus divisiones. Una figura prominente del liderazgo vecinal por su ascendencia en el sector Simón Rodríguez, César González, dejó sola a María Álvarez con los “tormentos” que el MAS suele ocasiona. Cacalo y Ermes Urriola, que fungen como cabecillas de “La mesita” en Torres, tendrán que echar mano de los alacranes adecos, Honorio Suárez y Cantalicio de Jesús Gil Artigas, si quieren hacer quorum.

-Prudencio Sonoro