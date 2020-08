PREGONADAS: ¿DÓNDE ESTÁ LA VERDADERA UNIDAD OPOSITORA?

COPEI-ALACRÁN, NO CONSIGUE CANDIDATOS EN CARORA

Mientras 65 organizaciones civiles, más 28 partidos, se suman al pacto unitario convocado por Juan Guaidó, en “La mesita” sus comensales se están agarrando por los pelos. Definitivamente Avanzada Progresista, AD-Bernabé, Bertucchi y Copei desecharon a los alacranes de Parra con los cuales no irán en alianza de cara a las parlamentarias del 6-D.

De igual modo, este G-4 de “La mesita”, desechó al MAS porque tenía más agalla que votos para pedir. En tanto a Soluciones, del Negro Claudio, lo “salieron” a solicitud de Bernabé (¡Qué solidario los progresistas!). De tal manera que la llamada “gran alianza unitaria de ‘La mesita’”, solo contará con el señalado G-4, además de Cambiemos al que le darán algunas suplencias sin trascendencia, porque el único militante, Timoteo Zambrano, va por el voto lista nacional.



Este mini G-4 de “La mesita”, tanto que se quejan de la “voracidad” G-4 del Frente Amplio, ya se repartió las curules en Lara. Han trascendido algunos nombres; como por ejemplo, en el Circuito del este que conforman Iribarren y Palavecino, los candidatos serán Ángel Alfredo Ocanto (AP) y Jacobo Mármol (AD-Bernabé). En tanto por el oeste, en la parroquia que ahora se conoce como Ana Soto, a Copei le darán un chancecito, puesto que las nominaciones, que son tres principales, se las repartieron AP, AD y Copei.



A Copei también le dieron otro principal en Lara por el Circuito 2 (La montaña), que incluye los votos de Carora. Por esta circunscripción salen dos diputados principales. Del Psuv ya se conocen los nombres de Julito Chávez y Andrés Avelino Álvarez (Triple A), en tanto por el G-4 de “La mesita”, los candidatos serán Andrés León que ahora vive en Sanare (AD-Bernabé y ex ABP) y uno de Copei-Carora.



Extrañamente nadie en Carora conoce aún, quién ocupará la plaza copeyana por Torres en el Circuito 2. Imagino que deshojan las margaritas, porque no se sabe si César Álvarez está con el Copei-TSJ, el Copei de Enríquez, o el nuevo partido que el CNE usurpador le permitió inscribir al Tigre Fernández. En todo caso, da la impresión, que los copeyanos tradicionales que todos conocemos en Carora, le está sacando el cuerpo a esa candidatura. ¿Se animarán Orlando Rodríguez o la siempre verde Mayoli Mejía?

-Prudencio Sonoro.