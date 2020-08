Antonio Ledezma: “Sin duda alguna estamos infiltrados”

Cortesía: 800 Noticias

El exalcalde Metropolitano de Caracas en el exilio, Antonio Ledezma, ratificó a Guaidó el llamado a convocar el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) para lograr el cambio político en Venezuela.

Durante una entrevista con Sergio Novelli, por VPITV, confirmó su reunión con Juan Guaidó en el marco del nuevo pacto unitario convocado por el líder opositor que supone encuentros con varios representantes de la alianza opositora que procuran una transición política en Venezuela.

Ledezma cuenta que agradeció a Guaidó la invitación, la cual considera una buena señal de un gobierno que estaría intentando lograr un nivel representativo de todos los sectores del país.

Confesó que esa fue una de las observaciones que le hizo con respeto a Guaidó, “que mejoren las comunicaciones”, que vigile su entorno. También le pidió transparencia en la gestión: “Un pacto de unidad no se puede limitar a una fotografía”, remarcó.

En este sentido, hizo énfasis en la necesidad de que Guaidó “depure” de su entorno porque considera que el enemigo “está jugando adelantado” y una muestra de ellos sería la llamada “Operación Alacrán”.

“Sin duda alguna estamos infiltrados, ellos estaban allí, había un criadero de alacranes que fueron colocados en lugares estratégicos del parlamento, esos personajes llevaron una carta de buena conducta de Álex Saab y sabían cuándo habían manifestaciones y dónde. Estamos infiltrados y eso debemos decirlo, sin vergüenza alguna, no hay que deprimirse sino actuar y corregirse”, insistió.

“Bernabé Gutiérrez era de la comisión de estrategia hasta ayer y eso hay que depurarlo”, agregó. Pidió a los líderes de la alianza opositora de Guaidó que tengan más “olfato” para detectar a los que están filtrando información.

Ratificó su solicitud de la ayuda humanitaria internacional, “es una doctrina de la ONU desde el año 2005 y establece claramente el principio de soberanía, sobre la responsabilidad y obligación de proteger a los venezolanos, el régimen de Venezuela no está en capacidad de garantizar la alimentación, la hambruna en Venezuela alcanza el 90 por ciento de la población, no hay capacidad de garantizar la salud, desde mucho antes de la pandemia, no garantizan los servicios públicos, es un estado fallido, mira lo que acaba de ocurrir en el tiroteo de la cota 905, la verdad es que Maduro y su pandilla apoya a esas bandas, los pranes, los colectivos, el brazo armado de las FARC, el ELN, Hezbollah, de eso depende y del TSJ que cabeza Maikel Moreno”, alertó.

También reiteró su petición de convocar el TIAR para determinar cómo se concretaría la transición en Venezuela. Alertó sobre la presunta invasión de Irán en Venezuela al tiempo que aseguró que Maduro estaría intentando instalar una base misilística en el país.

“Nosotros estamos invadidos por cubanos, rusos, chinos, iraníes, lo que se está proponiendo es una fuerza de coalición internacional, una intervención de inteligencia. Creo que Guaidó debe acelerar acuerdos con la DEA y otros organismos antinarcóticos, yo no apunto mis ojos hacia el 5 de enero (fecha de la instalación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional), yo espero que Venezuela sea pronto liberada, Venezuela no puede sola, requerimos del concurso de la comunidad internacional para una operación que concrete la libertad”, aseveró.

“No estamos pidiendo una intervención militar tipo Panamá, estamos pidiendo una operación quirúrgica, cuando se van a tomar estas acciones se debaten, Guaidó puede crear una comisión para reforzar el trabajo de Tarre Briceño y conversar con todos los países y demostrarle a sus líderes las razones de peso que podemos argumentar para que se invoque el TIAR”, agregó.

Ledezma también fue consultado por el periodista Sergio Novelli: ¿De qué vive Antonio Ledezma para hacer grandes mercados de licor?, tras la divulgación de una foto en redes sociales donde se muestra a Ledezma en un automercado comprando bebidas.

“Vivo con mi esposa en un apartamento muy modesto, mi esposa no es una recoge-lata, y con la ayuda de mis 6 hermanos italianos, no tengo nada que ocultar, ojalá todos los venezolanos que están en el exilio tuvieran el apoyo que yo he tenido fuera de mi país”, respondió.

Condenó el llamado a elecciones parlamentarias del chavismo, considera que antes del 6 de diciembre llegará el cambio a Venezuela: “Esperamos que ese fraude no sea consumado”, concluyó.