Reparar una moto cuesta «un ojo de la cara».

Yóselin Álvarez

Foto: Ygnacio Ramírez

Un cambio de aceite, cauchos o rodamientos para una moto puede resultar más costoso de lo que se cree.

Al rededor de 150 dólares se pueden gastar en tan solo el cambio de los cauchos, lo que implicaría no comprar comida y poder mantener el vehículo de dos ruedas.

José Mejías proveniente de la parroquia Las Mercedes, dijo que su moto se desgasta con los viajes que realiza diariamente. «La inversión resulta más costosa de lo que uno actualmente gana», dijo.

Añadió que la opción de viajar hasta la ciudad capital del estado no es viable; «Anteriormente viajábamos a Barquisimeto para buscar los respuestos más económicos, pero con el problema del traslado todo sale más costoso», puntualizó.

Consultamos a Camilo Pizarro, mecánico de motos quien comentó que aunque éste se han convertido en el vehículo más factible para las personas. Actualmente los repuestos son muy costosos.»De 100 motos que anteriormente recibía al mes para reparar, ahora solo recibo 20″, dijo.

«Las personas deben decidir entre comer o reparar la moto». Dijo que la reparación del motor es un golpe duró al bolsillo, ya que oscila entre los 100 dólares, en cuanto al mantenimiento de rodamiento puede costar 15 y 20 dólares, mientras que las guayas de aceleración y croché se puede realizar en 20 de los verdes americanos.

Pizarro dijo que su taller, le brinda la posibilidad al cliente de adquirir respuestos usados a un costo más bajo.

Además de aceptar trueques; «A veces no tienen cómo cancelar y me traen animales, o comida del campo. Pero no está fácil reparar sus vehículos», finalizó.