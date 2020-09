12 preguntas con Michelle Suárez, Miss Sucre 2020

Texto: Mario Sosa

Fotos: Cortesía

La hermosa barquisimetana, Dennifer Michel (Michelle) Suárez Anzola, cuenta con 24 años edad. Es una digna representante de la belleza guara.

Por parte de la Organización Miss Venezuela, le asignaron la banda del estado Sucre. Perteneció a la Academia Militar de la Armada Venezolana y es estudiante de Comunicación Social en la Universidad Fermín Toro en Barquisimeto.

En esta oportunidad, Michelle compartió una tertulia con el equipo de El Caroreño, respondiendo 12 preguntas para conocerla un poco más rumbo a la noche más linda del año en la edición número 67 del Miss Venezuela, a celebrarse el próximo 24 de septiembre del 2020, por Venevisión.

Diversas páginas especializadas en concursos de belleza en las redes sociales, la han incluído en las quinielas para clasificar en el top y quizás sorprenda al llevarse una de las coronas que le darán la oportunidad de representar a Venezuela en concursos internacionales.

¿Qué se siente ser una de las 22 mujeres más bellas del país?

Siento emoción porque sé que Dios me ha colocado en esta gran experiencia, el sabe lo que he luchado y he pedido.

Hoy asumí este compromiso de representar al estado Sucre, para ser un ejemplo e inspiración para todas las niñas y jóvenes que sueñan con ser miss.

¿Qué se sentiste al no recibir la banda de Lara y ahora representas al estado Sucre?

Me impresioné muchísimo porque para nadie es un secreto que esperaba la banda de Miss Lara. Sin embargo, asumi el compromiso de representar al estado Sucre ya que tengo todas las cualidades, porque la banda no hace a una Miss.

¿Qué viene a tu mente cuando te preguntan sobre el estado Lara?

NAGUAARAAA!!! Ja,ja,ja… pienso en todos los recuerdos de mi infancia, momentos vividos junto a mi familia, sentir el calor de mi gente de verdad que los extraño.

¿Eres una candidata que cambió las botas militares por tacones? ¿Describe ese cambio radical?

A pesar de que estudié en una academia militar, desde pequeña como cualquier niña soñé estar en el Miss Venezuela.

Decidí cambiar mis botas por tacones cuando sentí en mí la fuerza, la seguridad y la disciplina, que es lo que hoy en día estoy colocando en práctica en esta experiencia del Miss Venezuela.

¿Qué caracteriza a la mujer larense?

Nosotras las Guaras somos mujeres guerreras, perseverantes y sobre todo hermosas mujeres carismáticas que con una enorme actitud sabemos afrontar las adversidades y los retos.

¿Conoces a la ciudad de Carora o alguna localidad del municipio Torres?

Por supuesto, Carora es uno de mis pueblos favoritos me fascina la zona colonial, por toda la historia que relata mediante sus construcciones. Además de todo el calor humano que transmiten mis caroreños.

Tienes un parecido con Mariángel Ruíz, Miss Venezuela 2002 ¿Crees que te puede favorecer para clasificar?

Para mi Mariangel Ruiz, es una mujer luchadora, Inspiradora y muy hermosa. Es un honor que me comparen con ella, pero no quisiera que me etiqueten por un parecido. En este Miss Venezuela 2020 soy Michelle Suárez Miss Sucre, una mujer disciplinada, perseverante y autentica.

¿Consideras que las cuentas especializadas en concursos de bellezas a través de las redes sociales, influye para beneficiar o perjudicar la proyección de la candidata?

Todas las redes permiten fortalecer o debilitar la participación de una candidata independientemente del concurso, no obstante está en nosotras aprovechar lo positivo, escuchar todo lo negativo y sacarle provecho.

Es un año atípico, a diferencia de otras ediciones. ¿Consideras que se deben realizarse los concursos de belleza?

Cada año merece su edición y a pesar de la situación que estamos viviendo, la organización ha hecho un gran trabajo con nuestra formación para la noche final. Hemos recibido clases a distancia y me lo he disfrutado al máximo, obteniendo todos los conocimientos que me ayudara a obtener un buen resultado.

¿Cuáles son tus cualidades y atributos para sobresalir?

Me defino como una mujer disciplinada, respetuosa y auténtica

Disciplinada: porque este valor lo aprendí desde casa gracias a mis padres y los fortalecí en mi formación militar y deportiva.

Respeto: porque para mí es la base fundamental para cualquier relación.

Autenticidad: me gusta que las personas me quieran por lo que soy realmente.

¿Cuál es tu Miss Lara y Miss Venezuela favorita en la historia?

Seleccionar a una miss Lara fue bastante difícil porque todas hemos colocado lo mejor de nosotras mismas para dejar muy en alto nuestra entidad crepuscular, no obstante al referirme a un nombre específico es el de Zoraya Villareal a quien señaló que “ser modelo ha sido toda una experiencia, sobre todo al llevar la esencia larense».

En el caso de la Miss Venezuela pues Bárbara Palacios, una representante que dejó el nombre de nuestro país muy en alto al obtener la corona de Miss Universo, además por su inteligencia, elegancia, empoderamiento y porque al obtener este triunfo fue recibida en el Buque Escuela Simón Bolívar y me agradaría revivir esa maravillosa hazaña volviendo a navegar en el embajador sin fronteras, en esta oportunidad como reina universal.

¿Cuál concurso te gustaría representar al país: Miss Universo, Miss World o Miss International?

Cualquiera de las tres coronas. Estoy trabajando para llevarme una y representar a VENEZUELA CON MUCHO ORGULLO!